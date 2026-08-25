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Поредна авария на водопровод оставя осем села в Нова Загора без вода тази вечер

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
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Осем села в община Нова Загора ще останат без вода тази вечер, заради авария на магистрален водопровод на Централна помпена станция (ЦПС) "Червенаково". За това предупреждават от ВиК – Сливен.

Водата ще бъде спряна от 21 часа на 25 август в селата Стоил войвода, Езеро, Богданово, Любенец, Любенова махала, Млекарево, Бял кладенец и Радецки в община Нова Загора.

Водоподаването ще бъде възстановено след отстраняване на аварията, допълват от ВиК – Сливен, като не посочват конкретен час.

В началото на юли същите села останаха без вода за повече от денонощие отново заради авария на същия водопровод. Тогава кметът на Нова Загора Галя Захариева настоя да се осигури финансиране за проектиране и подмяна на амортизирания водопровод.

Трасето му преминава през 10 населени места, като част от него се намира под жилищни сгради в квартал "Шести" на Нова Загора.

#осем села в Нова Загора #авария на водопровод #ремонт

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