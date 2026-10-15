Пороят в Истанбул: 14-годишно дете загина при токов удар, стъпвайки в локва

Пороят в Истанбул, който доведе до транспортен хаос, наводнени метростанции, отнесени коли и 2518 сигнала на спешния телефон, взе жертва. Това е 14-годишно дете, което загина при токов удар, след като стъпи в локва. За случая съобщи Валийството на Истанбул в официалния си профил във Фейсбук.

"Въпреки всички действия детето, което е откарано в болницата в безсъзнание, не е могло да бъде спасено и е починало", съобщиха от Валийството в Истанбул. По случая е започнало разследване.

Ситуацията в мегаполиса продължава да бъде критична, а валията Давут Гюл призова хората да не излизат навън, а ако се налага, това да бъде само в краен случай.