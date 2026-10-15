БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Пороят в Истанбул: 14-годишно дете загина при токов удар, стъпвайки в локва

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Запази
Пороят в Истанбул: 14-годишно дете загина при токов удар, стъпвайки в локва
Снимка: БТА
Слушай новината

Пороят в Истанбул, който доведе до транспортен хаос, наводнени метростанции, отнесени коли и 2518 сигнала на спешния телефон, взе жертва. Това е 14-годишно дете, което загина при токов удар, след като стъпи в локва. За случая съобщи Валийството на Истанбул в официалния си профил във Фейсбук.

"Въпреки всички действия детето, което е откарано в болницата в безсъзнание, не е могло да бъде спасено и е починало", съобщиха от Валийството в Истанбул. По случая е започнало разследване.

Ситуацията в мегаполиса продължава да бъде критична, а валията Давут Гюл призова хората да не излизат навън, а ако се налага, това да бъде само в краен случай.

#Истанбул #пороен дъжд #порой

Последвайте ни

ТОП 24

Внезапна повреда на военен джип доведе до катастрофа с две коли край Пловдив (СНИМКИ)
1
Внезапна повреда на военен джип доведе до катастрофа с две коли...
Република Северна Македония е уведомила България, че издирва Ива Михайлова
2
Република Северна Македония е уведомила България, че издирва Ива...
Акция на ГДБОП срещу злоупотреби със средства по обществени поръчки в Костинброд (СНИМКИ)
3
Акция на ГДБОП срещу злоупотреби със средства по обществени поръчки...
Испания предаде на България инфлуенсъра Стоян Колев
4
Испания предаде на България инфлуенсъра Стоян Колев
Премиерът Радев: Показахме, че България има способности за бързи и навременни действия
5
Премиерът Радев: Показахме, че България има способности за бързи и...
Испанският крал Фелипе VI с историческо посещение в Сеута
6
Испанският крал Фелипе VI с историческо посещение в Сеута

Най-четени

Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
1
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
3
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
4
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
5
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
6
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...

Още от: Балкани

Нови удари в Черно море: Търговски кораб е поразен с дронове в румънски териториални води
Нови удари в Черно море: Търговски кораб е поразен с дронове в румънски териториални води
2518 са подадените сигнали след пороя в Истанбул 2518 са подадените сигнали след пороя в Истанбул
Чете се за: 02:40 мин.
Полиция влезе в турска опозиционна телевизия Полиция влезе в турска опозиционна телевизия
Чете се за: 01:00 мин.
Проливен дъжд предизвика наводения в Истанбул Проливен дъжд предизвика наводения в Истанбул
Чете се за: 02:10 мин.
Република Северна Македония е уведомила България, че издирва Ива Михайлова Република Северна Македония е уведомила България, че издирва Ива Михайлова
8743
Чете се за: 01:45 мин.
Младите на Балканите надигат глас: Скъпото образование и жилищата ги изкараха на улицата Младите на Балканите надигат глас: Скъпото образование и жилищата ги изкараха на улицата
Чете се за: 02:22 мин.

Водещи новини

Нови удари в Черно море: Търговски кораб е поразен с дронове в румънски териториални води
Нови удари в Черно море: Търговски кораб е поразен с дронове в...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Защо хранителните продукти във Видин са по-скъпи, отколкото в София? Защо хранителните продукти във Видин са по-скъпи, отколкото в София?
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Какви са очакванията за „Евровизия 2027“? Какви са очакванията за „Евровизия 2027“?
Чете се за: 04:55 мин.
Евровизия
След атаките в Черно море: Премиерът, министри и службите на изслушване в НС След атаките в Черно море: Премиерът, министри и службите на изслушване в НС
Чете се за: 08:15 мин.
У нас
Тройно поскъпнаха застраховките за кораби и товари след атаките в...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Илияна Йотова: България и Румъния ще настояват Черно море да е...
Чете се за: 01:45 мин.
Политика
Правителството одобри проекта на бюджет за 2027 година
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Бунтът на младите: След Франция протестната вълна вече обхваща...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ