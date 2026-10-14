Испанският крал Фелипе VI с историческо посещение в Сеута

Испанският крал Фелипе VI защити суверенитета и териториалната цялост на страната по време на първото си историческо посещение в Сеута. Държавният глава подчерта, че отношенията между Испания и Мароко трябва да се основават на взаимно уважение.

Хиляди жители на Сеута приветстваха Фелипе VI и съпругата му Летисия по време на визитата. Двамата се срещнаха с местните власти, говориха с граждани и посетиха гробището Сиди Ембаркек, където отдадоха почит към загиналите по време на масовото нахлуване на мигранти в края на юли тази година.

В края на визитата в реч пред представители на гражданското общество испанският крал обеща, че градът няма да бъде оставен беззащитен, и призова за добросъседски отношения с Мароко, базирани на взаимно уважение:

"Суверенитетът и териториалната цялост на нашата страна не подлежат на преговори, те са неоспорими. И пред лицето на какъвто и да е риск наше задължение е тяхната защита и съхранение."

Това е първото посещение на испански монарх в Сеута след визитата на бащата на Фелипе VI – Хуан Карлос през 2007 г. Днес кралят и съпругата ще посетят Мелийя – другият испански автономен град на територията на африканския континент.