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Испанският крал Фелипе VI с историческо посещение в Сеута

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
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Чете се за: 01:30 мин.
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Испанският крал Фелипе VI с историческо посещение в Сеута
Снимка: БТА
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Испанският крал Фелипе VI защити суверенитета и териториалната цялост на страната по време на първото си историческо посещение в Сеута. Държавният глава подчерта, че отношенията между Испания и Мароко трябва да се основават на взаимно уважение.

Хиляди жители на Сеута приветстваха Фелипе VI и съпругата му Летисия по време на визитата. Двамата се срещнаха с местните власти, говориха с граждани и посетиха гробището Сиди Ембаркек, където отдадоха почит към загиналите по време на масовото нахлуване на мигранти в края на юли тази година.

В края на визитата в реч пред представители на гражданското общество испанският крал обеща, че градът няма да бъде оставен беззащитен, и призова за добросъседски отношения с Мароко, базирани на взаимно уважение:

"Суверенитетът и териториалната цялост на нашата страна не подлежат на преговори, те са неоспорими. И пред лицето на какъвто и да е риск наше задължение е тяхната защита и съхранение."

Това е първото посещение на испански монарх в Сеута след визитата на бащата на Фелипе VI – Хуан Карлос през 2007 г. Днес кралят и съпругата ще посетят Мелийя – другият испански автономен град на територията на африканския континент.

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