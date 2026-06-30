Портланд привлече Джа Морант в мащабна сделка с Мемфис

Джа Морант ще продължи кариерата си в Портланд Трейл Блейзърс, след като Мемфис Гризлис се раздели с една от големите си звезди в мащабна сделка в Националната баскетболна асоциация.

26-годишният гард, избран под номер 2 в драфта през 2019 година, ще облече екипа на клуб, различен от Мемфис, за първи път в кариерата си. В замяна Гризлис получават крилата Джерами Грант и Крис Мъри.

Трансферът е сериозна заявка от страна на новия собственик на Портланд Том Дъндън, който вече постигна голям успех в спорта, след като неговият тим в НХЛ Каролина Хърикейнс спечели Купа "Стенли“ по-рано през месеца.

С привличането на Морант Трейл Блейзърс събират впечатляваща група от гардове. В състава вече са деветкратният участник в Мача на звездите Деймиън Лилард, опитният Джру Холидей и младият талант Скуут Хендерсън.

Морант има средно по 22,4 точки на мач в седемте си сезона в НБА, но последните години бяха белязани от контузии и наказания. В последните три кампании той е записал участие в едва 79 срещи.

Гардът изтърпя и две санкции заради инциденти с огнестрелно оръжие, публикувани в социалните мрежи, които му костваха общо около 9 милиона долара. През април 2025 година той призна, че вече е свикнал с критиките към себе си.

Портланд се завърна в плейофите през миналия сезон след четири поредни години извън елиминациите, но отпадна още в първия кръг на Западната конференция след 1:4 срещу бъдещия финалист Сан Антонио Спърс.