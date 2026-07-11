БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Радан Кънев е новият лидер на „Демократи за силна...
Чете се за: 00:37 мин.
Повдигнаха обвинение на шофьора на камиона след тежката...
Чете се за: 00:55 мин.
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
Чете се за: 01:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Постановката „Вакханки“: Народния театър на сцената на Античния театър в Епидавър

Ирина Цонева от Ирина Цонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:55 мин.
Още
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Исторически миг за българския театър. За първи път Народният театър „Иван Вазов“ излезе на сцената на античния театър в Епидавър в Гърция. На мястото, където преди близо две хилядолетия и половина се ражда театралното изкуство, „Вакханки” на Явор Гърдев превърна Епидавър в истински впечатляваща симбиоза между две театрални традиции.

В античения театър Епидавър преди повече от 2500 години са звучали думите на античните творци, „Вакханки“ на Явор Гърдев след бурните аплодисменти сред първата премиера снощи, се превърна в едно от най-коментираните събития от началото на фестивала. Вече театърът започва да се пълни с публика и за втората премиера тази вечер. Постановката събира на една сцена част от най-ярките звезди на българското и гръцкото театрални изкуства-Сюмюел Финци и Леонид Йовчев, Михаил Табакакис и Лукия и Михалопулу. Сред повече от сто кандидатури именно българският спектакъл беше избран в официалната програма на фестивала в Епидавър тази година заедно само с още 5 постановки.

Васил Василев, директор на Народен театър „Иван Вазов“: „Това е чудо. Това е резултат от четиригодишни усилия. Най-важното е, че започваме да градим европейския облик на българския театър. Днес обединихме две нации, които взаимно се допълват. Просто се отворихме взаимно врати за света напред.”

За Явор Гърдев изборът на „Вакханки“ не е случаен. Желанието да постави пиесата го следва повече от три десетилетия, а според него именно Еврипид най-точно обяснява механизмите, по които едно общество започва да се разпада.

Явор Гърдев, режисьор: „Ако обществото не намери баланс между дивото в човека и неговото култивирано начало, то започва да се взривява отвътре. Именно затова тази пиеса в сегашната политическа ситуация говори много повече от много съвременни текстове.”

Музиката е на култовата британска група „Tiger Lillies“, създадена специално за спектакъла след дългогодишен творчески диалог между Гърдев и фронтмена Мартин Жак. Тя реално се превръща в още един разказвач на сцената. Публиката в Епидавър изпрати българската постановка с продължителни аплодисменти.

Елени, зрителка: „В представлението имаше толкова много емоция. Развълнувах се. С дълбоко и съвременно послание и истински красиво.“

След първата премиера Явор Гърдев призна, че най-голямото изпитание е била именно срещата с публиката в Епидавър – определяна от театралите като най-взискателната в света.

Явор Гърдев: „Месеци наред ме уверяваха, че това е най-сложната, най-трудната, най-капризната публика. Това, че спектакълът успя да достигне до нея по начин, който ме успокои, за мен е знак, че сме поели в правилната посока.”

След втората премиера тази вечер, за която има рекорден брой продадени билети , „Вакханки“ тръгва на турне с 13 представления в цяла Гърция.

Вижте още в прякото включване на Ирина Цонева

#Епидавър #сцената на Античния театър #постановката Вакханги #Народния театър

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
2
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
3
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
Гледайте четвъртфинала Аржентина – Швейцария по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте четвъртфинала Аржентина – Швейцария по БНТ 1 и БНТ 3
Сватба с близо 1300 гости в двора на видинско училище предизвика недоволство
5
Сватба с близо 1300 гости в двора на видинско училище предизвика...
Двамата пострадали при катастрофата край Карнобат са в стабилно състояние
6
Двамата пострадали при катастрофата край Карнобат са в стабилно...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
2
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
3
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за платено обучение във вузовете
4
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за...
Турция забрани къпането в Черно море
5
Турция забрани къпането в Черно море
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
6
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3

Още от: По света

Исканията на Вашингтон към Техеран: Ще бъде ли отворен Ормузкия проток?
Исканията на Вашингтон към Техеран: Ще бъде ли отворен Ормузкия проток?
Норвежките футболни фенове подгряват с традиционното „гребане“ Норвежките футболни фенове подгряват с традиционното „гребане“
Чете се за: 00:32 мин.
В Оман се договаря отварянето на Ормузкия проток В Оман се договаря отварянето на Ормузкия проток
Чете се за: 02:42 мин.
Руска атака срещу Киев: Зеленски отново призова за подкрепа за украинската ПВО Руска атака срещу Киев: Зеленски отново призова за подкрепа за украинската ПВО
Чете се за: 00:45 мин.
Пожарите в Испания: Стотици огнеборци потушават огнища на пламъци в Алмерия Пожарите в Испания: Стотици огнеборци потушават огнища на пламъци в Алмерия
Чете се за: 01:20 мин.
31 години от геноцида в Сребреница: Хиляди почетоха паметта на жертвите 31 години от геноцида в Сребреница: Хиляди почетоха паметта на жертвите
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Главният секретар на МВР разпореди засилен контрол на товарните автомобили
Главният секретар на МВР разпореди засилен контрол на товарните...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Двама загинаха и трима са ранени при тежка катастрофа на главен път Е-79 край Дупница (СНИМКИ) Двама загинаха и трима са ранени при тежка катастрофа на главен път Е-79 край Дупница (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Норвежките футболни фенове подгряват с традиционното „гребане“ Норвежките футболни фенове подгряват с традиционното „гребане“
Чете се за: 00:32 мин.
Европа
Божидар Божанов: Единна кандидатура на демократичната общност за президент ще има, а санкциите срещу Пеевски трябва да заработят и в България Божидар Божанов: Единна кандидатура на демократичната общност за президент ще има, а санкциите срещу Пеевски трябва да заработят и в България
Чете се за: 07:35 мин.
У нас
Иво Христов: Договорът с „Боташ“ може да стане...
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Радан Кънев е новият лидер на „Демократи за силна...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Повдигнаха обвинение на шофьора на камиона след тежката катастрофа...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
От началото на май 11 души са загинали в катастрофи с ТИР-ове у нас
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ