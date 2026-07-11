БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Радан Кънев е новият лидер на „Демократи за силна...
Чете се за: 00:37 мин.
Повдигнаха обвинение на шофьора на камиона след тежката...
Чете се за: 00:55 мин.
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
Чете се за: 01:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Новият сезон на сериалът „Под прикритие“: Част от актьорите се срещнаха с фенове по време на Adventure Comic Con

Дарина Ангелова, стажант-репортер от Дарина Ангелова, стажант-репортер
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Един от най-обичаните български сериали се завръща в ефира на БНТ тази есен. Шести сезон на хитовия сериал "Под прикритие" обещава още повече динамика и неочаквани обрати. Той се реализира в копродукция между Falconwing Studio и Българската национална телевизия. Днес част от актьорите се сещнаха с фенове по време на Аniventure Adventure Comic con. По-мащабен и по-зрелищен отвсякога - такъв ще бъде новия шести сезон на "Под прикритие". Една от големите изненади, която да очакват феновете на сериала е завръщането на герои.

Алексанъдр Сано, актьор: „Два типа е завръщането на герои, единия - в моя случай и в случая на персонажа на Мишо Билалов - Косъма и Джаро се завръщат под формата на ретроспекции, които така са в сцени, така образно казано, отгоре-отгоре да ви кажа, зрителя да добие представа за зараждането на тази групировка - как са се срещнали, как са тръгнали нещата. А другите герои, които се завръщат са тези, които са оцелели през останалите пет сезона."

Към вече познатите лица в шести сезон се присъединяват и нови звездни попълнения, сред които Радина Кърджилова и Павел Иванов. Техните персонажи ще внесат още повече напрежение и динамика в историята.

Павел Иванов, актьор: „Ролята е заплетена, сложна и интересна, с огромна арка и много промени, аз съм активна част от подземния свят в шести сезон и е изключително любопитно как се развива това нещо през развитието на сезона, не е тайна, че трудът е много и коства безсънни нощи, екипът снима потоянно, дълги часове, месеци наред, но съм сигурен, че този труд ще даде своето отражение."

С нетърпение и феновете на сериала очакват да видят как ще се развие сюжета.

Софи Захариева: „Очаквам да е още брутално, още по-завъртяно, много по-драматично да се покаже още повече от същността на героите, емоционалните, дълбоки проблеми, които има."

Мартин Георгиев: „Сериалът е имал много обрати, които са ме изумявали, всеки следващ обрат е нещо, което изобщо не си очаквал да се случи и това е нещото което най-много поддържа интереса.“

Кристиян Цветков: „Това, което казвам на всеки, на който препоръчвам сериала и мисля, че досега винаги е работило е - каквото и да правиш като изгледаш първи епизод, на 1000 процента съм сигурен, че няма да познаеш как ще завърши сериала."

Очаквайте новия шести сезон ан "Под прикритие" тази есен в ефира на БНТ.

#част от актьорите #среща с фенове #сериалът #под прикритие

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
2
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
3
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
Гледайте четвъртфинала Аржентина – Швейцария по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте четвъртфинала Аржентина – Швейцария по БНТ 1 и БНТ 3
Сватба с близо 1300 гости в двора на видинско училище предизвика недоволство
5
Сватба с близо 1300 гости в двора на видинско училище предизвика...
Двамата пострадали при катастрофата край Карнобат са в стабилно състояние
6
Двамата пострадали при катастрофата край Карнобат са в стабилно...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
2
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
3
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за платено обучение във вузовете
4
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за...
Турция забрани къпането в Черно море
5
Турция забрани къпането в Черно море
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при рисково раждане на път за болницата в Русе
6
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при...

Още от: Любопитно

Поставят "Семирамида" в Античния театър в Пловдив
Поставят "Семирамида" в Античния театър в Пловдив
Антъни Хопкинс издава първия си албум като композитор Антъни Хопкинс издава първия си албум като композитор
Чете се за: 02:20 мин.
Тейлър Суифт е платила 160 000 долара на община Ню Йорк за сватбата си Тейлър Суифт е платила 160 000 долара на община Ню Йорк за сватбата си
Чете се за: 01:05 мин.
Испанската принцеса Леонор завърши военното си обучение Испанската принцеса Леонор завърши военното си обучение
Чете се за: 02:32 мин.
Франция върна на Сирия 23 археологически съкровища, съхранявани 15 години в Париж Франция върна на Сирия 23 археологически съкровища, съхранявани 15 години в Париж
Чете се за: 05:17 мин.
Гобленът от Байо се завърна във Великобритания след 1000 години (СНИМКИ) Гобленът от Байо се завърна във Великобритания след 1000 години (СНИМКИ)
Чете се за: 06:25 мин.

Водещи новини

Главният секретар на МВР разпореди засилен контрол на товарните автомобили
Главният секретар на МВР разпореди засилен контрол на товарните...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Божидар Божанов: Единна кандидатура на демократичната общност за президент ще има, а санкциите срещу Пеевски трябва да заработят и в България Божидар Божанов: Единна кандидатура на демократичната общност за президент ще има, а санкциите срещу Пеевски трябва да заработят и в България
Чете се за: 07:35 мин.
У нас
Иво Христов: Договорът с „Боташ“ може да стане изключително печеливш, а България - енергиен портал за Източна Европа Иво Христов: Договорът с „Боташ“ може да стане изключително печеливш, а България - енергиен портал за Източна Европа
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Радан Кънев е новият лидер на „Демократи за силна България“ Радан Кънев е новият лидер на „Демократи за силна България“
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Повдигнаха обвинение на шофьора на камиона след тежката катастрофа...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
От началото на май 11 души са загинали в катастрофи с ТИР-ове у нас
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Министърът на туризма: С агресивна реклама и много инициативи се...
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
Сватба с близо 1300 гости в двора на видинско училище предизвика...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ