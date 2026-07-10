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Испанската принцеса Леонор завърши военното си обучение

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 02:32 мин.
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испанската принцеса леонор завърши военното обучение
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Испанската престолонаследничка принцеса Леонор завърши тригодишното си военно обучение и получи едно от най-високите военни отличия в страната от баща си крал Фелипе VI, предаде ДПА.

На церемония в Академията за военновъздушни и космически сили в Сан Хавиер, в югоизточния регион Мурсия, 20-годишната принцеса беше удостоена с Големия кръст на Ордена за заслуги във въздухоплаването. Леонор също така получи офицерско звание заедно с повече от 100 свои съвипускници.

Кралица Летисия и по-малката сестра на Леонор, 19-годишната инфанта София, присъстваха на церемонията.

Събитието беше засенчено от големия горски пожар в южната провинция Алмерия, където по последни данни са загинали най-малко 12 души, а 23-ма все още се водят изчезнали.

Кралският двор отмени традиционния прием по повод завършването след церемонията в знак на траур. Крал Фелипе каза, че решението е било взето на фона на трагедията, а в памет на жертвите беше спазена минута мълчание.

Военното обучение на Леонор има за цел да я подготви за бъдещата ѝ роля на главнокомандващ на испанските въоръжени сили.

Испанската престолонаследничка започна обучението си във Военната академия в Сарагоса през август 2023 г., след което премина няколкомесечно военноморско обучение на борда на учебния кораб "Хуан Себастиан Ел Кано", припомня агенцията.

От миналия септември принцеса Леонор служи във ВВС на Испания в Мурсия, където извърши първия си самостоятелен полет и получи квалификация като парашутист.

През академичната 2026/2027 г. се очаква испанската престолонаследничка да започне обучението си по политология в университета "Карлос Трети" в Мадрид.

Снимки: БГНЕС

#принцеса Леонор #Испания #военно обучение #крал Фелипе Шести

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