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Тейлър Суифт е платила 160 000 долара на община Ню Йорк за сватбата си

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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тейлър суифт платила 160 000 долара община йорк сватбата
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Певицата Тейлър Суифт е платила 160 000 долара на община Ню Йорк заради мерките за сигурност по време на сватбата ѝ на 3 юли в концертната зала „Медисън скуеър гардън“, предадоха световните агенции.

Сумата е покрила разходите по издаване на разрешението от общината за това събитие и за покриване на разходите за предприетите мерки за сигурност.

Заради сватбата на певицата със звездата на американския футбол Травис Келси няколко улици в града бяха затворени за движение и бяха разположени много полицаи, които да гарантират сигурността.

Според „Форбс“ сватбата е струвала на певицата над 20 милиона долара.

По повод на сватбеното си тържество младоженците са предоставили 26 милиона долара на неправителствени организации в Ню Йорк и в Канзас, където се състезава съпругът на Суифт.

#Травис Келси #тейлър суифт #сватба #Ню Йорк

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