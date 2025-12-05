БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Постигнато е съгласие между синдикатите, бизнеса и...
Чете се за: 00:55 мин.
ПП-ДБ внесе вота на недоверие към кабинета...
Чете се за: 06:15 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му...
Чете се за: 01:07 мин.
ГДБОП и ДАНС удариха ДДС измамници, завлекли хазната с...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Постигнато е съгласие между синдикатите, бизнеса и правителството за Бюджет 2026

Виолета Русенова от Виолета Русенова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Запази

Има съгласие по основните параметри на проекта на Закон за държавния бюджет за 2026 година, обяви финансовият министър

Снимка: БТА
Слушай новината

Постигнато е съгласие между синдикатите, бизнеса и правителството по основните параметри на проекта на Закон за държавния бюджет за 2026 година. Това заяви финансовият министър Теменужка Петкова.

Отпада увеличението на данък дивидент, както и СУПТО (софтуер за управление на продажбите в търговски обект).

Отпада и увеличението на осигурителната вноска с 2%.

За капиталовата програма - намаляване с 450 млн. евро по националното финансиране.

До края на деня Министерството на финансите ще представи проекта и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза.

В понеделник след Националния съвет за тристранно сътрудничество проектът за държавен бюджет ще бъде внесен в Народното събрание.

#Бюджет 2026 #съгласие #работодатели #финансов министър #синдикати #Теменужка Петкова

Последвайте ни

ТОП 24

Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
1
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин пряко по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин...
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния квартал "Красно село"
3
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния...
ГДБОП и ДАНС удариха ДДС измамници, завлекли хазната с милиони
4
ГДБОП и ДАНС удариха ДДС измамници, завлекли хазната с милиони
Костадин Костадинов: За първи път видях общонароден протест
5
Костадин Костадинов: За първи път видях общонароден протест
Енот се почерпи с уиски и припадна в тоалетна в САЩ (ВИДЕО)
6
Енот се почерпи с уиски и припадна в тоалетна в САЩ (ВИДЕО)

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
2
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
3
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
4
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
5
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
6
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...

Още от: Политика

Желязков: Няма данни за спекула в цените във връзка с въвеждането на еврото
Желязков: Няма данни за спекула в цените във връзка с въвеждането на еврото
ПГ на ГЕРБ внесе искане за преустановяване на временната комисия относно дейността на Джордж Сорос в България ПГ на ГЕРБ внесе искане за преустановяване на временната комисия относно дейността на Джордж Сорос в България
Чете се за: 01:55 мин.
Втора среща между властта и социалните партньори - постигнат ли е консенсус? Втора среща между властта и социалните партньори - постигнат ли е консенсус?
Чете се за: 02:47 мин.
ПП-ДБ внесе вота на недоверие към кабинета "Желязков" ПП-ДБ внесе вота на недоверие към кабинета "Желязков"
Чете се за: 06:15 мин.
ПП-ДБ връчи "папка с оставка" на Желязков - премиерът я прибра без да я подпише ПП-ДБ връчи "папка с оставка" на Желязков - премиерът я прибра без да я подпише
Чете се за: 02:30 мин.
Бойко Борисов: Животът е колело, ще дойде време да ходят пред техните къщи Бойко Борисов: Животът е колело, ще дойде време да ходят пред техните къщи
Чете се за: 04:30 мин.

Водещи новини

Постигнато е съгласие между синдикатите, бизнеса и правителството за Бюджет 2026
Постигнато е съгласие между синдикатите, бизнеса и правителството...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
ПП-ДБ внесе вота на недоверие към кабинета "Желязков" ПП-ДБ внесе вота на недоверие към кабинета "Желязков"
Чете се за: 06:15 мин.
У нас
Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му парична гаранция Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му парична гаранция
Чете се за: 01:07 мин.
Регионални
Бойко Борисов: Животът е колело, ще дойде време да ходят пред техните къщи Бойко Борисов: Животът е колело, ще дойде време да ходят пред техните къщи
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
ПП-ДБ връчи "папка с оставка" на Желязков - премиерът я...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
С пищна церемония Путин беше тържествено посрещнат в Индия
Чете се за: 02:40 мин.
По света
Продължават протестите на гръцките земеделци и блокадите по...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
От днес започва изплащането на пенсиите за декември и коледните...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ