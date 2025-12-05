Постигнато е съгласие между синдикатите, бизнеса и правителството за Бюджет 2026

Постигнато е съгласие между синдикатите, бизнеса и правителството по основните параметри на проекта на Закон за държавния бюджет за 2026 година. Това заяви финансовият министър Теменужка Петкова.

Отпада увеличението на данък дивидент, както и СУПТО (софтуер за управление на продажбите в търговски обект).

Отпада и увеличението на осигурителната вноска с 2%.

За капиталовата програма - намаляване с 450 млн. евро по националното финансиране.

До края на деня Министерството на финансите ще представи проекта и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза.

В понеделник след Националния съвет за тристранно сътрудничество проектът за държавен бюджет ще бъде внесен в Народното събрание.