Потоп в Газа: 800 хиляди палестинци са в безизходица

Унищожителни наводнения в ивицата Газа. Стотици хиляди палестинци са в безизходица, след като над денонощие над разкъсваната от война палестинска територия се извива буря. Така на практика разселените жители на Ивицата остават без единствения си подслон. Изгледи да бъдат доставени помощи, също няма, докато преговорите за втория етап от договореното от Доналд Тръмп примирие между Израел и Хамас са в застой.

Газа потопена в реки от кал. Боси, премръзнали и напълно подгизнали деца тичат, в опит да помогнат на родителите си да укрепят опустошените палатки. Библейски потоп се изсипа над малката палестинска територия - над денонощие в Ивицата дъждът не е спирал.

Суад, разселена палестинка: "Тази нощ беше истински кошмар за нас и децата ни. Не сме мигнали - беше ужасно студено, а дъждът на спираше. Всички са подгизнали, нямаме одеяла, нямаме матраци, не знаем къде да отидем и къде да се скрием." Шукюр, разселена палестинка: "Нямаме нито какво да облечем, нито как да сготвим, защото дори не ни остана с какво да запалим огън."

След 2 години опустошителна война, Газа вече беше потънала в руини. Стотици хиляди палестинци, които бяха разселени, сега остават дори без палатките, които временно ги приютяваха. Обещанието на Доналд Тръмп, че това парче земя ще бъде Ривиерата на Близкия изток, звучи като подигравка за хората там.

Юсеф, разселен палестинец: "Палатките... вече не останаха дори те. Всичко е под вода. Не знаем какво да правим..."

Над 27 хиляди палатки са унищожени. 2-годишно момиченце е първата жертва на бурята. Над 10 души са в неизвестност.

Махмуд Басал, говорител на гражданска защита: "Имаме десетки срутени сгради, голяма част от инфраструктурата също е разрушена. На места оттичането на водите е на практика невъзможно. Вече не може да разчитаме на палатки, трябват мобилни домове със соларни панели, трябват бани. Едва тогава можем да говорим, че каквото и да е възстановяване на Газа е в ход."

По данни на ООН израелските сили не са допуснали камионите, които трябваше да доставят укрепителни материали за палатковите лагери.



И без това крехкото примирие сега е на прага на втората фаза - възстановяването. Но за да бъде договорена, от палестинската групировка Хамас трябва да върнат на Израел тялото на последния останал в Газа заложник. Според Хамас, той е в неизвестност, според близките му, е умишлено укриван в опит да бъде използван в рамките на преговорите.

Във втория етап от договореното от Доналд Тръмп примирие между Израел и Хамас, групировката трябва да се съгласи напълно да се разоръжи, а израелската страна да се изтегли от Ивицата Газа и управлението да поеме временна администрация - Борд на мира, начело, на който е спряган, да застане българският дипломат Николай Младенов.