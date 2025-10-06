БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали...
Чете се за: 01:12 мин.

Повърхността на Луната е различна на близката и далечната ѝ страна

Чете се за: 03:07 мин.
чака повърхността луната различна близката далечната страна установиха учени
Твърдението, че Луната има "две лица", се потвърждава от нови изследвания. Според тях повърхността, обърната към Земята, изглежда значително различно от тази, която е насочена в обратната посока, пише Ройтерс.

Разликата между двете страни се оказва дори по-голяма, отколкото се предполагаше досега, според анализ на скали и почва, взети през 2024 г. от китайския роботизиран лунен космически кораб "Чанъе-6".

Учените установили, че химичният състав на минералите в пробата от далечната страна на Луната показва, че материалът се е формирал от лава, произхождаща от лунната мантия на около 100 км под повърхността преди около 2,8 милиарда години, и е кристализирал при температура около 1100 °C. Тези данни били сравнени с проби от близката страна на Луната, изучавани по-рано.

Оказало се, че пробата от "Чанъе-6" - единствената, взета от далечната страна - се е формирала при температура около 100 °C по-ниска от тази на предишните 33 проби от близката страна, събрани по време на мисии на НАСА "Аполо" и китайския космически кораб през 2020 г. Учените смятат, че тази температурна разлика е запазена и до днес.

"Нашите резултати показват наличие на топлинна асиметрия между мантията на близката и далечната страна на Луната", казва геологът Ян Ли от Университетския колеж в Лондон и Пекинския университет, ръководител на проучването. "Това ни приближава към разбирането на лунната дихотомия. Двете страни се различават драстично по вулканична активност, дебелина на кората и топография", добавя Ли.

Далечната страна има по-дебела кора, по-планинска и е силно осеяна с кратери. Там вулканичната активност в миналото е била по-слаба, поради което тъмните базалтови петна са по-редки. Близката страна е по-гладка и покрита основно с тъмни вулканични равнини.

Според една от хипотезите вътрешността на далечната страна може да е по-студена заради по-ниските количества елементи като уран, торий и калий, които отделят топлина чрез радиоактивен разпад.

Други учени предполагат, че неравномерното разпределение на тези елементи може да е резултат от удара на голям астероид или друго небесно тяло в миналото.

"Разбирането на произхода на лунната дихотомия е ключово за реконструкцията на историята на формиране на Луната, нейното топлинно развитие и еволюцията на кората ѝ. Това знание може да помогне и при изследването на произхода и развитието на други планети", обяснява Ли.

