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Повдигнаха обвинение на шофьора, предизвикал катастрофата с четири жертви край Плевен

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139 четири жертви челен сблъсък плевен
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Окръжна прокуратура – Плевен повдигна обвинение и задържа за 72 часа шофьора, предизвикал тежката катастрофа с четирима загинали край с. Ясен.

Действията по привличането на 20-годишният водач се реализират непосредствено след изписването му от лечебно заведение, където той се намираше за лечение за продължителен период от време вследствие на травми от катастрофата.

Обвинението е за това, че при управление на автомобила е нарушил правилата за движение по пътищата - несъобразена скорост, вследствие на което превозното средство е напуснало платното и е навлязло в насрещното движение и по непредпазливост е причинил смъртта на четири лица.

Случаят е квалифициран като особено тежък. Предвиденото в НК наказание е лишаване от свобода от 15 до 20 години.

Поради изключително високата обществена опасност на престъплението и размера на предвиденото наказание, прокуратурата отчита, че съществува реална опасност лицето да се укрие и с постановление на наблюдаващия прокурор е задържан за срок до 72 часа с оглед осигуряване явяването му пред съда.

Предстои да бъде внесено искане в Окръжен съд –Плевен за вземане на постоянна мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо него.

Назначените по досъдебното производство съдебномедицински, автотехнически и други експертизи все още не са изготвени, като работата по тях е в интензивна фаза. Обвинението на този етап се основава на събраните до момента доказателства.

Разследването по случая продължава под надзора на Окръжна прокуратура – Плевен до пълното изясняване на всички факти и обстоятелства по делото.

#Окръжна прокуратура - Плевен #жертви #тежка катастрофа #обвинение

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