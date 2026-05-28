Повече от 1 кг кокаин, над 2,5 кг марихуана и около 1000 амфетаминопроизводни хапчета са открити при полицейска операция в София, съобщи директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов.

Открита е съхранителна база, задържан е 35-годишен мъж с криминални прояви.

От началото на специализираната полицейска операция преди 15 дни са задържани 331 души, за които има данни, че се заниманват с наркоразпространение и наркопотребление, образувани са над 160 производства, като 30 от тях са за разпространение на наркотици, каза още Любомир Николов.

Разпространението на наркотиците е ставало отново чрез телеграм канали, които осуетяват директните срещи между наркоразпространителия и наркопотребителя и по този начин разпространителите смятат, че по-трудно се стига до тях, обясни директорът на СДВР.

главен комисар Любомир Николов, директор на СДВР: "В тези телеграм канали, които ние наблюдаваме и които стават известни много често и след задържането на лицата, използвали тези телеграм канали, има и непълнолетни такива. За което искам отново да апелирам и към тези, които употребяват наркотични вещества и към тези, които разпространяват – не си мислите, че след използване на такива криптирани мрежи оставате непроследими."

След като се изземат компютрите, стават ясни и всички ползватели на съответния телеграм канал, допълни Любомир Николов.

Основна цел на провежданата операция е наркоразпространението около училищата.