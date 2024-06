Повече от 1000 денонощия в Космоса

Командирът на отряда космонавти на Роскосмос и специален кореспондент на ТАСС на Международната космическа станция Олег Кононенко стана първият човек в света, прекарал в околоземна орбита общо хиляда денонощия. Това съобщи ТАСС, позовавайки се на Роскосмос.

Кононенко в момента е на петия си космически полет. На 4 февруари той подобри рекорда на руския си колега Генадий Падалки, който за пет мисии в периода 1998 г.- 2015 г. прекара в космоса 878 денонощия, 11 часа, 29 минути и 48 секунди. През юни специалният кореспондент на ТАСС ще отбележи в космоса своята 60-а годишнина, а при завършването на годишната космическа експедиция общият му престой в космоса ще достигне 1110 денонощия, посочва ТАСС.

Today, Russian cosmonaut Oleg Kononenko reached a milestone of 1,000 cumulative days in space, which he amassed over five flights to low Earth orbit.



