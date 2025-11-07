Израелски заложник за ада на плена: Насилие, седмици със завързани очи, юмруци и бичуване с метален кабел

Бивш израелски заложник, освободен миналия месец, разкри пред израелска телевизия, че е бил подложен на сурови изтезания, включително сексуално насилие, с цел да бъде унижен през двете години, прекарани в плен.

Кадрите са предоставени от продуцентска къща Меги Валенски Медия и предаването "Хацинор" по израелската телевизия Канал 13.

Съдържанието им е травмиращо.



21-годишният Ром Браславски е първият мъж сред заложниците, разказал за сексуални мъчения. Той е бил в отпуск от армията и заработвал като охрана на музикалния фестивал, атакуван от Хамас на 7 октомври 2023-та година.

Отношението на похитителите към него бързо се влошило след като отказал да приеме Исляма през март тази година, когато се е разпаднало предишното примирие.

Държан е три седмици със завързани очи и камъни в ушите за да не може да чува, хлябът и водата станали в минимални количества.

След това похитителите получили заповед да го изтезават.

Последвала адска поредица от връзване, удари с юмруци и бичуване с метален кабел. Във видео, публикувано от мъчителите му през август тази година Браславски казва, че е на прага на смъртта.

След публикацията започнали сексуалните гаври, за които израелецът не желае да си спомня.

Израелският президент Исак Херцог заяви, че Браславски е показал забележителен кураж, като споделя ужасите, които е преживял в плен и добави: „Светът трябва да разбере мащаба на престъпленията, извършени от терористите в Газа, ужасната им жестокост, сексуалното насилие и малтретирането“.

