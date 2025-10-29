БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Румен Радев: Европа се нуждае от сигурни и непрекъснати доставки на енергийни ресурси

Вера Александрова
Всичко от автора
Чете се за: 02:35 мин.
По света
В Рияд държавният ни глава се срещна с управителя на Публичния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия Ясир ал Румаян

Европа се нуждае от сигурни и непрекъснати доставки на енергийни ресурси и от инвестиции в разширяването на транспортната, енергийна и дигитална свързаност, които да гарантират устойчивост на веригите на доставки. Това заяви президентът Румен Радев на срещите си в Рияд с управителя на Публичния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия Ясир ал Румаян, който управлява активи от 1 трлн. долара, и с министъра на икономиката и планирането на Саудитска Арабия Фейсал ал Ибрахим.

Българският държавен глава участва в Деветото издание на форума "Инициатива за бъдещи инвестиции" по покана на престолонаследника и министър-председател на Кралство Саудитска Арабия Н.Кр.В. принц Мохамед бин Салман.

Президентът Радев подчерта по време на срещите си, че ако ЕС изпълни намерението си да спре напълно вноса на руски газ от 2027 г., на Европа ще са необходими допълнителни количества природен газ, за да не се стига до дефицит в доставките на енергийни ресурси и Саудитска Арабия е важен партньор в това отношение. Във връзка с това държавният глава открои възможностите на България за транзит на природен газ към Централна и Източна Европа, посредством терминалите за втечнен газ на Гърция и Турция и споразуменията на страната ни с газопреносните компании на двете страни.

Като потенциална сфера на сътрудничество между България и Саудитска Арабия в областта на енергетиката беше отбелязана и възможността за създаването на ПАВЕЦ мощности на високопланинските язовири в страната ни. Изграждането на три такива централи от по 1000 мегавата всяка би превърнало страната ни в естествен център на съхранението на произвежданата електроенергия в Югоизточна Европа.

Модернизацията на транспортната инфраструктура в България, както и бързото развитие на сектора на високите технологии у нас, включително постиженията в областта на квантовите компютри и планираното създаване на гигафабрика за изкуствен интелект, също бяха посочени като потенциални области за осъществяването на общи проекти.

#доставка на енергийни ресурси # Саудитска Арабия #визита #Румен Радев

