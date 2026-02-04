Повече от половината европейци са песимисти за бъдещето на света

Това показват данните от проучване на Евробарометър, поръчано от Европейския парламент
52 процента от европейците са песимисти за бъдещето на света, показват данните от проучване на Евробарометър, поръчано от Европейския парламент. 39 заявяват, че са песимисти за бъдещето на ЕС, а 41 процента, че са песимисти за бъдещето на своята държава. Перспективите са по-положителни на индивидуално равнище, като над три четвърти от европейците (76%) са оптимисти за собственото си бъдеще и това на семейството си.
България не се вписва в общата картина - в страната 53 процента от анкетираните са оптимисти за бъдещето на света, а 38 процента са песимисти. 53 процента са оптимисти и за бъдещето на ЕС, 40 процента са песимисти. 55 процента от анкетираните са оптимисти за бъдещето на България и 41 процента са песимисти.
Притесненията на европейците са породени от настоящата несигурна геополитическа ситуация. Запитаните се притесняват най-много за конфликти в близост до ЕС (72%), тероризъм (67%), кибератаки от държави извън ЕС (66%), природни бедствия вследствие на изменението на климата (66%) и неконтролирани миграционни потоци (65%).
Успоредно с това рисковете, свързани с комуникациите, като дезинформацията (69%), речта на омразата онлайн и офлайн (68%), фалшивото съдържание, генерирано от изкуствения интелект (68%), недостатъчната защита на данните (68%) и заплахите за свободата на изразяване (67%), също са широко разпространени причини за безпокойство.
Високите цени и падането на стандарта на живот притеснява европейците във всички страни. Инфлацията, нарастващите цени и разходите за живот отново са основните теми, които гражданите искат Европейският парламент да разгледа приоритетно.
В България 59 процента от анкетираните смятат, че справянето с инфлацията и поскъпването на живота трябва да бъде сред приоритетите на Европейския парламент.
Според европейците мирът е ценността, която Европейският парламент трябва да защитава в най-голяма степен (52%) – резултат, който отразява настоящата геополитическа обстановка. Демокрацията (35%), свободата на словото (23%), правата на човека (22%) и върховенството на закона (21%) също са области, за които гражданите имат очаквания.
Отношението към ЕС и неговите институции остава положително въпреки лекия спад от май 2025 г. насам. Сравнително голям е делът на хората, които възприемат образа на ЕС като положителен (49%, спад с 3 процентни пункта), със само 17% отрицателно мнение. За Европейския парламент този дял е 38% (спад с 3 процентни пункта), срещу 20% отрицателно мнение. Силно и нарастващо мнозинство от гражданите смятат, че членството на тяхната страна в ЕС е нещо добро (62%). 46 процента от българите смятат, че членството на България в ЕС е нещо добро.