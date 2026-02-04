БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Повече от половината европейци са песимисти за бъдещето на света

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Запази

Това показват данните от проучване на Евробарометър, поръчано от Европейския парламент

Повече от половината европейци са песимисти за бъдещето на света
Снимка: илюстративна
Слушай новината

52 процента от европейците са песимисти за бъдещето на света, показват данните от проучване на Евробарометър, поръчано от Европейския парламент. 39 заявяват, че са песимисти за бъдещето на ЕС, а 41 процента, че са песимисти за бъдещето на своята държава. Перспективите са по-положителни на индивидуално равнище, като над три четвърти от европейците (76%) са оптимисти за собственото си бъдеще и това на семейството си.

България не се вписва в общата картина - в страната 53 процента от анкетираните са оптимисти за бъдещето на света, а 38 процента са песимисти. 53 процента са оптимисти и за бъдещето на ЕС, 40 процента са песимисти. 55 процента от анкетираните са оптимисти за бъдещето на България и 41 процента са песимисти.

Притесненията на европейците са породени от настоящата несигурна геополитическа ситуация. Запитаните се притесняват най-много за конфликти в близост до ЕС (72%), тероризъм (67%), кибератаки от държави извън ЕС (66%), природни бедствия вследствие на изменението на климата (66%) и неконтролирани миграционни потоци (65%).

Успоредно с това рисковете, свързани с комуникациите, като дезинформацията (69%), речта на омразата онлайн и офлайн (68%), фалшивото съдържание, генерирано от изкуствения интелект (68%), недостатъчната защита на данните (68%) и заплахите за свободата на изразяване (67%), също са широко разпространени причини за безпокойство.

Високите цени и падането на стандарта на живот притеснява европейците във всички страни. Инфлацията, нарастващите цени и разходите за живот отново са основните теми, които гражданите искат Европейският парламент да разгледа приоритетно.

В България 59 процента от анкетираните смятат, че справянето с инфлацията и поскъпването на живота трябва да бъде сред приоритетите на Европейския парламент.

Според европейците мирът е ценността, която Европейският парламент трябва да защитава в най-голяма степен (52%) – резултат, който отразява настоящата геополитическа обстановка. Демокрацията (35%), свободата на словото (23%), правата на човека (22%) и върховенството на закона (21%) също са области, за които гражданите имат очаквания.

Отношението към ЕС и неговите институции остава положително въпреки лекия спад от май 2025 г. насам. Сравнително голям е делът на хората, които възприемат образа на ЕС като положителен (49%, спад с 3 процентни пункта), със само 17% отрицателно мнение. За Европейския парламент този дял е 38% (спад с 3 процентни пункта), срещу 20% отрицателно мнение. Силно и нарастващо мнозинство от гражданите смятат, че членството на тяхната страна в ЕС е нещо добро (62%). 46 процента от българите смятат, че членството на България в ЕС е нещо добро.

#евробарометър #проучване #Европа #Европейски парламент

Последвайте ни

ТОП 24

Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от куршуми в главите на тримата убити
1
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от...
Убит е Сейф ал-Ислам - син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи
2
Убит е Сейф ал-Ислам - син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи
Довиждане на шейховете
3
Довиждане на шейховете
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
4
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
5
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
6
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Европа

Без социални мрежи за испанските младежи?
Без социални мрежи за испанските младежи?
Фестивал на светлината - Копенхаген грее в светлини Фестивал на светлината - Копенхаген грее в светлини
Чете се за: 00:25 мин.
Войната в Украйна: В очавкане на срещата САЩ - Украйна - Русия Войната в Украйна: В очавкане на срещата САЩ - Украйна - Русия
Чете се за: 01:37 мин.
Обиски в Париж: Разследване срещу Екс, Илън Мъск е призован на разпит Обиски в Париж: Разследване срещу Екс, Илън Мъск е призован на разпит
Чете се за: 01:10 мин.
Нови руски удари в Украйна Нови руски удари в Украйна
Чете се за: 04:37 мин.
В очакване на присъда: Ще може ли Марин льо Пен да се кандидатира за президент? В очакване на присъда: Ще може ли Марин льо Пен да се кандидатира за президент?
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Илияна Йотова пред "ДПС – Ново начало": Президентът не носи отговорност за служебния премиер, тя е на парламента
Илияна Йотова пред "ДПС – Ново начало": Президентът...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
НА ЖИВО: Депутатите обсъждат промени в Закона за туризма и за Конституционния съд НА ЖИВО: Депутатите обсъждат промени в Закона за туризма и за Конституционния съд
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Тройното убийство край Петрохан - по какви версии работят разследващите? Тройното убийство край Петрохан - по какви версии работят разследващите?
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Драстично завишени януарски сметки за ток – каква е причината? Драстично завишени януарски сметки за ток – каква е причината?
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Войната в Украйна: В очавкане на срещата САЩ - Украйна - Русия
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Инцидент край остров Хиос: Най-малко 15 мигранти са загинали
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Без социални мрежи за испанските младежи?
Чете се за: 01:10 мин.
По света
По-топло в сряда, но започват валежи от дъжд
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ