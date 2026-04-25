Повече възможност за децата през лятната ваканция предлагат от Столичната община

Програма „Лятна грижа“ продължава и през 2026 г. с повече възможности за децата на София през ваканцията, съобщиха от Столичната община. Обявява се прием на документи за училищата, желаещи да се включат в инициативата, допълват от "Московска" 33.

Творчески работилници, образователни занимания, спорт, игри на открито и нови приятелства ще съпътстват лятото на учениците от 1 до 4 клас в общинските училища в рамките на програмата, която ще се проведе от 1 юни до 17 юли 2026 г.

Програмата продължава с разширен обхват. Децата ще могат да учат чрез игри, творчество и движение, да развиват социални и емоционални умения и да прекарват времето си заедно със свои връстници в среда, която остава активна и през ваканцията.

Институциите, които кандидатстват, трябва да планират балансирана седмица, включваща, ежедневни спортни активности и занимания по танци, посещения на културно-исторически обекти, музеи и Зоологическата градина, художествени работилници, театрални представления и кинопрожекции, както и образователни дискусии по теми като екология, здравословен начин на живот и пътна безопасност.

Документите се подават по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), като крайният срок за кандидатстване е 10 май. Информация за кандидатстването може да бъде намерена на официалния сайт на Столична община.