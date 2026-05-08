Повечето българи не подкрепят санкциите срещу Русия и военната подкрепа за Украйна

45 процента от българите не подкрепят европейските санкции срещу Русия, показват данни на проучване на “Евробарометър”, публикувани в навечерието на Деня на Европа - 9 май.

42 процента от българите подкрепят санкциите срещу Русия, а 13 процента не знаят дали ги подкрепят или не. В останалите държави от ЕС 70 процента от запитаните подкрепят санкциите, 23 процента са против, а 7 нямат позиция.

66 процента от българите са и против предоставянето на военна помощ за Украйна, 27 подкрепят подкрепата, а 7 не знаят дали я подкрепят или не. На европейското ниво картината е различна - 56 процента от гражданите от останалите държави подкрепят военната помощ за Украйна, 39 процента - не я подкрепят, а 5 - няма позиция.

Българите имат различна от европейската позиция е за членството на Украйна в общността. 45 процента от запитаните българи са против предоставянето на Украйна на статут на страна-кандидатка за членство в ЕС, 43 на сто от запитаните подкрепят тази идея, а 13 на сто нямат мнение. В ЕС 70 на сто от запитаните смятат, че Украйна трябва да получи статут на страна кандидатка за членство, 23 процента са против това, а 7 нямат позиция.

Повечето българи и повечето от останалите граждани на страните от ЕС подкрепят осигуряването на хуманитарна помощ за украинците (56 на сто у нас и 75 на сто в ЕС), както и осигуряването на подслон за украинските бежанци (63 на сто у нас и 80 на сто в ЕС).

За българите основният проблем в момента е поскъпването на живота. Другите проблеми, които българите отбелязват, са икономическата ситуация и международното положение.

Подкрепата за еврото в ЕС остава е 74 процента, запазвайки най-високото си ниво от въвеждането му през януари 2002 г. В еврозоната тази цифра е дори по-висока, като повече от осем от десет интервюирани (82 процента) изразяват подкрепа за общата валута.

В България, последната страна, присъединила се към еврозоната, подкрепата се е увеличила значително от предишното проучване на Евробарометър (+13 процентни пункта), като мнозинството сега е „за“ (55 процента).