Премиерът Румен Радев: Ние таван на цените няма да налагаме
НА ЖИВО: Първият етап от Джиро д'Италия 2026
Кабинетът "Радев" положи клетва пред Народното...
"Мяра": Бързото приемане на бюджета и...
Румен Радев пред НС: Нямаме илюзии за кризите и...
Кабинетът "Радев" полага клетва в Народното...
Румен Радев: Ще направим детайлен анализ на финансовото...
Кабинетът на Румен Радев пое властта. Новото правителство положи клетва пред Народното събрание. В Министерския съвет се състоя офицална церемония по приемане и предаване на властта

Повечето българи не подкрепят санкциите срещу Русия и военната подкрепа за Украйна

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
По света
русия готова възобнови преговорите украйна истанбул
45 процента от българите не подкрепят европейските санкции срещу Русия, показват данни на проучване на “Евробарометър”, публикувани в навечерието на Деня на Европа - 9 май.

42 процента от българите подкрепят санкциите срещу Русия, а 13 процента не знаят дали ги подкрепят или не. В останалите държави от ЕС 70 процента от запитаните подкрепят санкциите, 23 процента са против, а 7 нямат позиция.

66 процента от българите са и против предоставянето на военна помощ за Украйна, 27 подкрепят подкрепата, а 7 не знаят дали я подкрепят или не. На европейското ниво картината е различна - 56 процента от гражданите от останалите държави подкрепят военната помощ за Украйна, 39 процента - не я подкрепят, а 5 - няма позиция.

Българите имат различна от европейската позиция е за членството на Украйна в общността. 45 процента от запитаните българи са против предоставянето на Украйна на статут на страна-кандидатка за членство в ЕС, 43 на сто от запитаните подкрепят тази идея, а 13 на сто нямат мнение. В ЕС 70 на сто от запитаните смятат, че Украйна трябва да получи статут на страна кандидатка за членство, 23 процента са против това, а 7 нямат позиция.

Повечето българи и повечето от останалите граждани на страните от ЕС подкрепят осигуряването на хуманитарна помощ за украинците (56 на сто у нас и 75 на сто в ЕС), както и осигуряването на подслон за украинските бежанци (63 на сто у нас и 80 на сто в ЕС).

За българите основният проблем в момента е поскъпването на живота. Другите проблеми, които българите отбелязват, са икономическата ситуация и международното положение.

Подкрепата за еврото в ЕС остава е 74 процента, запазвайки най-високото си ниво от въвеждането му през януари 2002 г. В еврозоната тази цифра е дори по-висока, като повече от осем от десет интервюирани (82 процента) изразяват подкрепа за общата валута.

В България, последната страна, присъединила се към еврозоната, подкрепата се е увеличила значително от предишното проучване на Евробарометър (+13 процентни пункта), като мнозинството сега е „за“ (55 процента).

#санкции Русия #„Евробарометър“ #помощ за Украйна #Русия #Украйна

Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
Патриарх Даниил към новите управляващи: Молим се Бог да им помага да изпълняват това, което ще обещаят
Премиерът Румен Радев: Ние таван на цените няма да налагаме
