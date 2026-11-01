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Повечето зеленчуци и плодове са по-евтини на борсите у нас тази седмица

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Това показва анализът на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата

Повечето зеленчуци и плодове са по-евтини на борсите у нас тази седмица
Снимка: БГНЕС
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Спад на цените на повечето зеленчуци и плодове на борсите у нас тази седмица показва анализът на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 1,23 на сто до 2,389 пункта спрямо 2,360 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 година.

При зеленчуците през седмицата най-много поскъпват тиквичките, които са с 11,11 на сто нагоре и се търгуват по 1,12 евро за килограм. По-високи са още цените на краставиците - със 7,97 на сто до 1,68 евро за килограм, и доматите - с 2,24 на сто до 2,01 евро за килограм. На обратната страна, стойността на чушките спада, като зелените са с 10,68 на сто надолу до 1,02 евро за килограм, а на червените - с 3,27 на сто до 1,30 евро за килограм. По-евтини са също зелената салата - със 7,01 на сто до 0,69 евро за килограм, морковите - с 5,04 на сто до 0,64 евро за килограм, зелето - с 4,46 на сто до 0,60 евро за килограм, картофите - с 1,56 на сто до 0,63 евро за килограм. Минимален спад на цената се наблюдава при зрелия лук кромид, който е с 0,33 на сто надолу и се продава по 0,60 евро за килограм.

При плодовете тази седмица поскъпва единствено гроздето, което е с 0,91 на сто нагоре до 1,33 евро на килограм. Най-много поевтиняват лимоните - с 5,05 на сто до 1,43 евро за килограм, следвани от ябълките - с 0,92 на сто до 1,08 евро за килограм, и бананите - с 0,27 на сто до 1,46 евро за килограм на едро.

Цената на кравето сирене пада с 2,3 на сто до 5,85 евро за килограм, а на кашкавала тип „Витоша“ - с 1,1 на сто до 9,15 евро за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е по-скъпо с 3,4 на сто до 0,79 евро за кофичка от 400 гр., а прясното мляко - с 1,69 на сто до 1,20 евро за литър. Кравето масло (пакетче от 125 грама) се търгува по 1,45 евро за брой, което е ценови ръст от 5,53 на сто.

Замразеното пилешко месо поевтинява с 1,35 на сто до 3,50 евро за килограм, а яйцата (размер М) поскъпват с 2,04 на сто до 0,20 евро за брой на едро.

Цената на ориза е с 2,56 на сто нагоре до 1,68 евро за килограм, а на лещата - с 1,88 на сто до 2,06 евро за килограм. Захарта поскъпва с 1,5 на сто до 0,95 евро за килограм. По-висока тази седмица е още стойността на зрелия фасул - с 3,07 на сто до 2,08 евро за килограм, брашното тип 500 – с 1,8 на сто до 0,68 евро за килограм, и олиото - с 0,57 на сто до 1,76 евро за литър.

#цени на едро на плодове и зелечуци #ДКСБТ #цени на плодове и зеленчуци #цени на храните #новини в Метрото

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