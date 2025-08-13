Пожар е възниквал в землището на Угърчин, Ловешко

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Балканите и Европа в плен на пожарите и екстремните жеги...
Чете се за: 04:22 мин.
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от...
Чете се за: 12:42 мин.
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон...
Чете се за: 02:55 мин.
Задържан е шофьорът беглец, предизвикал катастрофата с...
Чете се за: 01:32 мин.
Росен Желязков: Конституционният баланс между...
Чете се за: 03:57 мин.
Пожарът в Сунгурларе е засегнал 20 000 декара площ
Чете се за: 01:17 мин.
Издирват шофьор, причинил катастрофа със загинала жена на...
Чете се за: 00:45 мин.
Продължава гасенето на пожара в Пирин, летателна техника...
Чете се за: 02:15 мин.

ПОЖАРИТЕ В СТРАНАТА

Пожар е възниквал в землището на Угърчин, съобщиха от областната дирекция на МВР в Ловеч.

Сигналът за пламъците е подаден малко след 17:00 часа. Горят сухи треви и храсти, както и низово част от гора. Пламъците са се разпрострели на голяма площ.

На място са пет екипа на пожарната, много доброволци, помагат и земеделски производители с техника.

Няма опасност за населението в града и други населени места в района.

