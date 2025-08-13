Пожар е възниквал в землището на Угърчин, Ловешко
Чете се за: 00:32 мин.
Снимка: илюстративна
Пожар е възниквал в землището на Угърчин, съобщиха от областната дирекция на МВР в Ловеч.
Сигналът за пламъците е подаден малко след 17:00 часа. Горят сухи треви и храсти, както и низово част от гора. Пламъците са се разпрострели на голяма площ.
На място са пет екипа на пожарната, много доброволци, помагат и земеделски производители с техника.
Няма опасност за населението в града и други населени места в района.