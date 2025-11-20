Пожар избухна в сградата, където се провежда Конференцията по климата на ООН в бразилския град Белем.

Огънят е бил потушен своевременно, жертви и пострадали няма, съобщиха организаторите. Пламъците са възникнали в националния павилион на една от страните - участнички в близост до входа на комплекса.

Последвала е евакуация на десетки хиляди хора, закратко е възникнала паника. Във въздуха се е усещал лек мирис на изгоряла пластмаса, посочва Франс прес.