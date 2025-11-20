БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Симона Радева получи 5 години затвор за укривателство на...
Чете се за: 00:22 мин.
Великобритания удължи дерогацията за България
Чете се за: 00:37 мин.
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Чете се за: 01:00 мин.
Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното...
Чете се за: 04:47 мин.
В 8 държави, включително и в България, се провежда акция...
Чете се за: 03:05 мин.

Пожар избухна в сградата, където се провежда Конференцията по климата на ООН

Мартин Гицов
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Огънят е бил потушен своевременно, жертви и пострадали няма

Пожар избухна в сградата, където се провежда Конференцията по климата на ООН
Пожар избухна в сградата, където се провежда Конференцията по климата на ООН в бразилския град Белем.

Огънят е бил потушен своевременно, жертви и пострадали няма, съобщиха организаторите. Пламъците са възникнали в националния павилион на една от страните - участнички в близост до входа на комплекса.

Последвала е евакуация на десетки хиляди хора, закратко е възникнала паника. Във въздуха се е усещал лек мирис на изгоряла пластмаса, посочва Франс прес.

Петима чуждестранни туристи загинаха по време на снежна буря в Чили
Петима чуждестранни туристи загинаха по време на снежна буря в Чили
Напрежение между САЩ и Венецуела: Вашингтон обяви предполагаем наркокартел за терористична организация
Чете се за: 02:50 мин.
САЩ с пореден удар срещу плавателен съд, заподозрян в трафик на наркотици
Чете се за: 00:52 мин.
Бунт в Мексико: Протестиращи разрушиха бариерите на президентския дворец (ОБЗОР)
Чете се за: 02:15 мин.
Екоактивисти протестират с фенери в Бразилия
Чете се за: 00:37 мин.
"Нашата земя не е за продан": Протестиращи нахлуха на КОП30 в Бразилия
Чете се за: 00:37 мин.

Симона Радева получи 5 години затвор за укривателство на Георги Семерджиев
Симона Радева получи 5 години затвор за укривателство на Георги...
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Великобритания удължи дерогацията за България
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
След напрежение и скандали: Парламентът прие бюджетите на ДОО и НЗОК (ОБЗОР)
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Планове за мир в Украйна: Делегация на Пентагона на посещение в Киев
Чете се за: 05:00 мин.
По света
Протест срещу поскъпването на паркирането в София
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Протести в страната в защита на Благомир Коцев
Чете се за: 01:57 мин.
Политика
Литийно шествие се проведе в Пловдив за Деня на християнското...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
