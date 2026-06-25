Пръскат срещу комари в столичния район "Младост" тази вечер

От администрацията на столичния район "Младост" предупреждават, че тази вечер след 22:00 ч. ще бъде извършена обработка срещу комари.

Обработката ще се извърши на територията на всички населени места в района при подходящи метеорологични условия със сертифицирани препарати, разрешени за употреба от компетентните органи.

И все пак се препоръчва гражданите да затворят прозорците на жилищните помещения по време на обработката и да ограничат престоя си на открито в непосредствена близост до обработваните площи.

При неблагоприятни метеорологични условия обработката ще бъде извършена в първия подходящ ден.