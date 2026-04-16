Правителственият "Фалкон" тества ремонтираната писта на Летище Бургас

Правителственият самолет "Фалкон" тества рехабилитираната писта на Летище Бургас, като бяха успешно извършени няколко задължителни полета като част от процедурите преди въвеждането ѝ в експлоатация.

В 11.02 ч. вчера е било осъществено първото кацане на тестов полет, специално заявен от компанията концесионер на бургаското летище. Чрез него са били проверени пистата и новоизградените системи за безопасно извършване на полети.

Подобни тестове са стандартна практика и задължително условие преди пускането в експлоатация на всяка новоизградена или рехабилитирана летищна инфраструктура от този вид, съобщават от Летище Бургас.

Самолетът, специално оборудван за целта, е пристигнал от София, като след кацането са били извършени серия от тестови излитания и кацания с цел пълна проверка на всички системи. В 16.16 ч. полетът е излетял обратно за София.

Официалното откриване на обновената писта на бургаското летище е предвидена за 29 април.