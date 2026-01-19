Правната комисия продължава работата по промените в Изборния кодекс

Депутатите от парламентарната правна комисия се събират отново днес, за да продължат работата по промените в Изборния кодекс. До сега на второ четене беше прието предложението на ИТН за т.нар. изваждане на мъртвите души от избирателните списъци.

За целта те ще се съставят на база последното национално преброяване от НСИ през 2021 г. Депутатите от комисията приеха за второ четене и ограничаване на броя на секциите в страните извън Европейския съюз.

Ще се разкриват до 20 изборни секции за българи с право на глас извън дипломатическите представителства и консулствата. Текстът беше предложен от „Възраждане“.

Правната комисия вече прие за второ четене текст, с който се премахва машинното гласуване и се заменя с устройства, сканиращи хартиени бюлетини.