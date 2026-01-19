БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Правната комисия продължава работата по промените в Изборния кодекс

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Политика
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Депутатите от парламентарната правна комисия се събират отново днес, за да продължат работата по промените в Изборния кодекс. До сега на второ четене беше прието предложението на ИТН за т.нар. изваждане на мъртвите души от избирателните списъци.

За целта те ще се съставят на база последното национално преброяване от НСИ през 2021 г. Депутатите от комисията приеха за второ четене и ограничаване на броя на секциите в страните извън Европейския съюз.

Ще се разкриват до 20 изборни секции за българи с право на глас извън дипломатическите представителства и консулствата. Текстът беше предложен от „Възраждане“.

Правната комисия вече прие за второ четене текст, с който се премахва машинното гласуване и се заменя с устройства, сканиращи хартиени бюлетини.

#изборен кодекст #правна комисия

Последвайте ни

ТОП 24

Почина актьорът Иван Несторов
1
Почина актьорът Иван Несторов
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна епидемия
2
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна епидемия
Студът настъпва още – жълт код за ниски температури и в понеделник
3
Студът настъпва още – жълт код за ниски температури и в...
Каква ще е колекционерската стойност на левовете?
4
Каква ще е колекционерската стойност на левовете?
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето място за Радослав Янков
5
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето място за...
Нова студена вълна обхвана България – докога ще продължат ледените дни?
6
Нова студена вълна обхвана България – докога ще продължат...

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
3
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
4
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Мистерия в небето над Северозападна България
5
Мистерия в небето над Северозападна България
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
6
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч

Още от: У нас

Тристранният съвет обсъжда промени в пенсионната система
Тристранният съвет обсъжда промени в пенсионната система
200 хиляди лалета дадоха старт на сезона в Нидерландия 200 хиляди лалета дадоха старт на сезона в Нидерландия
Чете се за: 00:40 мин.
След неуспешните мандати: Румен Радев трябва да назначи служебен кабинет и дата за изборите След неуспешните мандати: Румен Радев трябва да назначи служебен кабинет и дата за изборите
Чете се за: 01:02 мин.
Грипът настъпва: Въвеждат противоепидемични мерки в Добрич от днес Грипът настъпва: Въвеждат противоепидемични мерки в Добрич от днес
Чете се за: 00:40 мин.
До -12°: Жълт код за студено време До -12°: Жълт код за студено време
Чете се за: 02:35 мин.
В очакване на по-добри времена - защо трафикът на кораби в Черно море намаля с 20% В очакване на по-добри времена - защо трафикът на кораби в Черно море намаля с 20%
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Грипът настъпва: Въвеждат противоепидемични мерки в Добрич от днес
Грипът настъпва: Въвеждат противоепидемични мерки в Добрич от днес
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Влакова катастрофа в Испания: Загинали са поне 21 души, ранените са около 100 Влакова катастрофа в Испания: Загинали са поне 21 души, ранените са около 100
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Правната комисия продължава работата по промените в Изборния кодекс Правната комисия продължава работата по промените в Изборния кодекс
Чете се за: 01:00 мин.
Политика
До -12°: Жълт код за студено време До -12°: Жълт код за студено време
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
След неуспешните мандати: Румен Радев трябва да назначи служебен...
Чете се за: 01:02 мин.
Политика
Единство: ЕС отговори на заплахата за мита на Тръмп
Чете се за: 03:25 мин.
По света
ЕС ще заседава извънредно заради Гренландия
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Каква ще е колекционерската стойност на левовете?
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ