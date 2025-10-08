БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали...
Правосъдният министър свиква Пленума на Висшия съдебен съвет

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Правосъдният министър свиква Пленума на Висшия съдебен съвет
Свиквам Пленум на Висшия съдебен съвет другия четвъртък и включвам точката за предложението за тълкуване от Народното събрание на спорните текстове от Закона за съдебната власт, съобщи министърът на правосъдието Георги Георгиев. Той участва в кръгла маса на тема: "Управление на градските отпадъци: престъпност, корупция и екологична сигурност".

Съдийската колегия на ВСС взе решение вчера да се отправи предложение до Пленума на ВСС да реши да отправи искане до Народното събрание за автентично тълкуване на чл. 173 ал. 15 от Закона за съдебната власт. По отношение същия текст членовете на Прокурорската колегия приеха, че разпоредбата е неприложима относно изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов и потвърдиха избора му.

Ще дам възможност на кадровиците да вземат решение по този въпрос, двете колегии заедно. Няма как министърът на правосъдието да вземе отношение по споровете в независимата съдебна власт. Това, което мога да направя, е да оказвам съдействие за решаването на проблема от компетентните за това лица, коментира Георги Георгиев.

