Пред БНТ: Говори детето, ударено от токов удар във Варна

Димитър вече е изписан от болницата и е със семейството си

Детето, което беше покосено от токов удар във Варна, вече е изписано от болницата и е със семейството си. Инцидентът стана миналата седмица, докато момчето е играло с брат си на детска площадка в близост до блока, където живеят.

Последваха няколко проверки от страна на Община Варна на електрическите стълбове в района на инцидента, като последната от тях не е установила проблеми със съоръженията. В "Денят започва" по БНТ за първи път след инцидента говори пострадалото момче.

"Играхме с брат ми на гоненица вечерта към 8 часа. Аз просто прескочих оградата в играта. Обаче, за да не залитна, се хванах за стълба. И той не ме пусна. Почувствах как има ток в мен, много силно ме разтресе. Не можех да дишам, не можех да се откъсна. Извиках няколко пъти "помощ". И след две думи вече гласът ми свърши. Не можех да говоря. Почувствах как няма надежда да мога да дишам повече. И изведнъж ме пусна токът. После се прибрахме у нас и отидохме в болницата", каза Димитър, пострадалото дете.

Майката на Димитър разбрала за случилото се от брат му.

"Той беше с щръкнала коса, с разширени от ужас очи. Трепереше конвулсивно и очите му бяха кървясали. Най-лошото беше, че миришеше на изгоряла човешка плът. Това най-силно ме притесни.
По-скоро брат му ми обясни повече, отколкото той самият. Защото Митко говорише на пресекулки, не можех да го разбера", коментира Мария Иванова, майка на Димитър.

Първите две проверки не са показали наличие на електричество по стълбовете.

"Понеже първите две проверки не са показали наличие на електричество по стълбовете, но детето е ударено от тока, реших извънредно да назнача 4-членна комисия, която да е от районното кметство, фирмата изпълнител, "Инженерна инфраструктура" към голяма община и "Защита на населението", които са енергетици към голяма община. Обиколили са 50 стълба в района, които са обследвани обстойно. Няма наличие на електричество. Въпреки това детето е с обгорена ръка. Странен инцидент", каза Илия Коев, заместник-кмет по сигурността в Община Варна.

Вижте повече в прякото включване на Даниела Цекова

