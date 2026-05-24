Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева присъства на церемония по повод 24 май в Чепеларе

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, олимпийската шампионка Екатерина Дафовска, носителят на Световната купа по сноуборд Радослав Янков, кметът на Чепеларе и бивш национален треньор Боран Хаджиев, олимпийци, спортни деятели и граждани отбелязаха днес в Чепеларе 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Снощи в града имаше и факелно шествие, предвождано от детски гвардейски състав към ЕГ "Иван Вазов" в град Смолян. Особено вълнуващ беше моментът, в който детските гласове запяха „Върви, народе възродени“.

„Днес отбелязваме един от най-хубавите български празници. Горди сме, че имаме нашата азбука и писменост. За мен е чест, че на този празник съм заедно със спортисти, които също са просветители. Защото спортът е много повече от спорт. Днес успехите в него са немислими без сериозно образование. В последните години българските елитни състезатели показват, че се готвят сериозно не само на спортния терен, но и полагат усилия, инвестирайки време и усилия в своето образование. Това ги прави граждани на света, достойни да представят България навсякъде“, каза председателят на БОК Весела Лечева.

Радослав Янков, който е петкратен участник в Олимпийски игри и сред най-успешните ни спортисти в зимните спортове за всички времена, подари плакет на Весела Лечева. С него той изрази своята признателност на БОК, който подпомогна с предметни награди осмото издание на купа "Радо Янков“, провела се през март в Пампорово. Надпреварата събира бъдещето на българския сноуборд, като за първи път тази година беше включена и в календара на FIS като международно състезание за деца в двете категории U13, U15.