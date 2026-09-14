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Председателят на НС Михаела Доцова: УАСГ създава бъдещите строители на утрешна България

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Университетът по архитектура, строителство и геодезия създава бъдещите строители на утрешна България. Това заяви председателят на Народното събрание Михаела Доцова в изказването си по време на откриването на новата академична учебна година във висшето училище.

Председателят на парламента посочи, че УАСГ не само изгражда най-добрите архитекти, строители, инженери, геодезисти и урбанисти, но и създава бъдещите строители на утрешна България. Това е така, благодарение на преподавателите, които умело предоставят на студентите си умения, знания и опит, подчерта Михаела Доцова.

Техните усилия позволяват да се предава наученото през хилядолетията - от първите данни за знания по архитектура през първи век преди новата ера, през достиженията на създадената през 1671 г. в Париж Кралска академия по архитектура и до българския принос, натрупан през последните 85 години след създаването на един от най-престижните университети в България – УАСГ, добави тя.

Акцентирам върху историческите факти, за да разберем и осъзнаем, че професионалистите, които се създават в УАСГ, са тези, които съграждат основите на държавата, отбеляза Михаела Доцова. Това ще позволи архитектурно и инженерно България да става все по-добро място за живеене, с много по-достъпна, по-модерна и безопасна среда, добави тя.

Председателят на Народното събрание призова студентите да използват всеки миг и ден, за да трупат знания и опит и да черпят от ерудицията на своите преподаватели. Понякога може да е тежко и доста трудно, но колкото по-често ви е трудно на изпитите по време на вашето следване, толкова по-лесно ще ви бъде след това в ежедневните изпити на живота, обърна се Михаела Доцова към младежите.

Тя пожела на първокурсниците да продължават да следват мечтите си, никога да не се предават, да дерзаят и да влагат цялата си енергия в това да бъдат все по-добри в своята професия.

Ректорът на УАСГ доц. д-р арх. Гичка Кутова-Каменова приветства присъстващите на церемонията по откриване на новата академична учебна година. На събитието присъстваха министърът на образованието и науката проф. д-р Георги Вълчев, министърът на енергетиката Ива Петрова, министърът на околната среда и водите д-р инж. Росица Карамфилова-Благова и министърът на културата Евтим Милошев.

#Михаела Доцова #нова учебна година #уасг

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