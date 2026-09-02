Предсрочните парламентарни избори в Сърбия ще бъдат на 25 октомври. Това съобщи сръбската обществена телевизия РТС, като се позова на свои източници.

Очаква се в следващите няколко дни президентът на Сърбия Александър Вучич да разпусне парламента и да обяви предсрочния вот. Според обществената медия, за да се задвижи процедурата, правителството трябва да внесе предложение, че повече не може да изпълнява функциите си.

Според местния изборен закон от обявяването до провеждането на изборите трябва да минат не по-малко от 45 дни и не повече от 60. Очаква се до час представители на сръбското гражданско общество и студентите да дадат пресконференция и да разкажат как са били подслушвани преди местните избори в Сърбия, проведени през март.

Сръбски медии съобщиха, че президентът Александър Вучич е отменил митинга си в Нови Сад, планиран за 4 септември. Във видео обръщение в Инстаграм Вучич казва, че за него животът на сръбските граждани е най-важен. 22 месеца след трагедията в Нови Сад студенти и граждани продължават да излизат на протести. Тогава, след рухването на козирка на жп гарата в града, загинаха 16 души.