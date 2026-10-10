Премиерът на Република Северна Македония: Очаквам диалогът да продължи и в определен момент да достигнем до решение

Радвам се, че започна диалогът (между България и Северна Македония) и че нашите международни партньори са запознати с диалога, каза днес премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски пред местни журналисти, предаде МИА.

„Радвам се, че започна диалогът и че с диалога са запознати нашите международни партньори. Това ѝ е хубавото на демокрацията – да разговаряте, когато имате различни позиции, а умението в демокрацията е когато тези различни позиции ги приближавате и накрая стигате до компромис“, каза Мицкоски в отговор на въпрос кога очаква излизане от „блокадата“ на отношенията с България и очакванията от срещата между външните министри на двете страни Тимчо Муцунски и Велислава Петрова в София от миналия четвъртък.

„Очаквам диалогът да продължи и в определен момент да достигнем до решение“, каза още Мицкоски.

Мицкоски подчерта още, че е важно това, че изобщо е започнат диалог, както е посъветвала председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен при последното си посещение в Скопие.

„Тя ни посъветва да започнем диалог и диалогът започна. Нашите партньори са запознати със съдържанието на диалога, очаквам диалогът да продължи, така че в следващия период очаквам да има напредък и тогава, разбира се, обществото ще бъде уведомено“, посочи още премиерът на Република Северна Македония.

В четвъртък се състоя Международната министерска конференция по Коридор 8 в София, чийто домакин беше министърът на външните работи Велислава Петрова. Развитието на Коридор 8 като връзка между Адриатическо и Черно море, значението му за европейската интеграция, транспорта, енергетиката и икономиката, както и ролята му за сигурността и военната мобилност бяха основните теми на срещата.

Във форума участва и външният министър на Северна Македония Тимчо Муцунски, като той проведе отделна среща с българския външен министър Велислава Петрова. Муцунски каза след срещата, че двамата са разговаряли в „позитивен дух за развитието на диалога между двете държави в следващия период“.