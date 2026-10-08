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Муцунски за пътя на Скопие към ЕС: В отношенията ни със съседите се ръководим от добрата воля и зачитането на международното право

Ирина Цонева от Ирина Цонева
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Муцунски за пътя на Скопие към ЕС: В отношенията ни със съседите се ръководим от добрата воля и зачитането на международното право
Снимка: БТА
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Във всичките ни отношения с всички наши съседи и всички държави членки на Европейския съюз ние винаги ще се ръководим от принципите на добрата воля и зачитането на международното публично право. Това заяви днес на международната министерска конференция в София министърът на външните работи и външната търговия на Република Северна Македония Тимчо Муцунски.

"Ние сме държава, която, съдейки по досегашните си резултати, се е доказала като отличен кандидат. Надяваме се именно на тази основа да бъдем оценявани и се надяваме условията да бъдат такива, че да бъдем отличен кандидат, когато Европейският съюз бъде готов да вземе това, което в крайна сметка е политическо решение. Разширяването е и винаги е било политическо решение, вземано от държавите членки с консенсус. Ние ще изпълним своята част. Ще бъдем отговорни. Ще бъдем проактивни в намирането на решения на проблемите, но решението никога не зависи изцяло от нашата страна", каза още Муцунски.

#отношения със съседите #Тимчо Муцунски #Северна Македония #Скопие #РСМ #ЕС

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