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Премиерът Румен Радев проведе телефонен разговор с новоизбрания премиер на Румъния Лука Никулеску

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Двамата премиери потвърдиха готовността на България и Румъния да засилят партньорството си за гарантиране на сигурността на корабоплаването в Черно море

министерският съвет назначи областни управители
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Министър-председателят Румен Радев поздрави в телефонен разговор новоизбрания премиер на Румъния Лука Никулеску и му пожела успехи в бъдещата му дейност. Румен Радев бе сред първите чуждестранни премиери поздравили и разговаряли с новия румънски премиер.

Министър-председателите на България и Румъния бяха единни в решимостта си да работят активно за по-нататъшното развитие на двустранното стратегическо партньорство с акцент върху подобряване на транспортната, енергийната и инфраструктурната свързаност, както и да насърчават и подкрепят бизнес контактите между компании и институции от двете страни.

Особено внимание в разговора беше поставено върху продължаването на съвместните двустранни и тристранни инициативи заедно с Турция за гарантиране на свободното корабоплаване в Черно море.

Премиерът Румен Радев покани Лука Никулеску да посети страната ни за продължаване на политическия диалог между България и Румъния на най-високо равнище.

#Лука Никулеску #премиерът Румен Радев #ТЕЛЕФОНЕН РАЗГОВОР

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