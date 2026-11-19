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Премиерът Румен Радев с коментар по актуални теми
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БНТ
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15:20, 19.11.2026
Чете се за: 00:02 мин.
У нас
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Снимка: БТА
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Премиерът Румен Радев с коментар по актуални теми.
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#Румен Радев
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