Премиерът Желязков: България непрекъснато подкрепя Украйна от началото на войната

"България непрекъснато подкрепя Украйна от началото на войната. Всички трябва да поставим Украйна в най-силна позиция за постигане на справедлив и траен мир", това е заявил премиерът Росен Желязков по време на видеоконферентната среща на държавните и правителствените ръководители на "коалицията на желаещите". Това написа премиерът в социалната мрежа Екс.

Bulgaria continuously supports Ukraine since the beginning of the war. We must all bring Ukraine in the strongest position to achieve a just and lasting peace. I stated this during a VTC of the heads of state and government of the ‚coalition of the willing‘ for pic.twitter.com/xyrqU2bHoR