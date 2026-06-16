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Президентът Илияна Йотова: България има всички предимства и възможности да създава високите технологии

Милена Кирова от Милена Кирова
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Държавният глава откри шестото издание на форума “Наука за бизнес”

Президентът Илияна Йотова: България има всички предимства и възможности да създава високите технологии
Снимка: БТА
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България има всички предимства и възможности да създава високите технологии - това заяви президентът Илияна Йотова при откриването на шестото издание на форума “Наука за бизнес”. Целта е да се насърчи сътрудничеството между науката и бизнеса.

Илияна Йотова - президент на Република България: "Имате последователни усилия за изглаждане на контакт с бизнеса и доказвате, че това не са отделни територии, а партньорство, което дава резултати. Тук научните институти представят своите най-нови разработки. Слоганът "Наука за бизнес" не е просто формула за успешно партньорство. Нито една държава не е станала по-богата, защото разполага с евтина работна ръка. България има всички предимства и възможности да създава високите технологии."

Атанас Мазнев - заместник-министър на иновациите и дигиталната трансформация: "Научното откритие не е край на процеса. То е неговото начало. Това си случва, когото между лабораторията и пазара съществува работещ мост. Нашата цел е всяка добра идея да достигне пазара."

акад. Николай Витанов - заместник-министър на образованието и науката: "БАН е пример за развитие на най-високи научни резултати. Силната образователна и научна система е основата за силна икономика."

чл.-кор. Евелина Славчева - председател на БАН: "Само когато бизнесът пипне, види и се убеди в качеството на едно изделие, само тогава може да прояви интерес. Пътят от лабораторния прототип до пазара - за да се преодолее са необходими инвестиции, които са рискови. За да стане нашето откритие иновация, трябва да се вложат средства. Бизнесът трябва да рискува повече и да има повече доверие в българските учени."

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