Президентът на БФПС Георги Аврамчев връчи официален сертификат на Цанко Цанков за 24-часовото плуване без прекъсване в река Дунав

Спорт
Президентът на БФПС Георги Аврамчев връчи официален сертификат на Цанко Цанков за 24-часовото плуване без прекъсване в река Дунав
Президентът на Българската федерация по плувни спортове (БФПС) Георги Аврамчев връчи официален сертификат на Цанко Цанков за 24-часовото плуване без прекъсване в река Дунав през август.

Документът, подписан от Аврамчев и от главния съдия при постижението и председател на Съдийската комисия към БФПС Велислав Цеков, удостоверява, че от 12:48 часа на 23 август до 13:18 часа на 24 август 2025 година Цанков е преодолял с непрекъснато плуване със стандартен текстилен бански разстоянието от 135 километра от района на видинското село Кошава до град Оряхово.

Аврамчев връчи сертификата в пълната зала "Черно и бяло" в столичен хотел по време на премиерата на документалния филм "Северният канал", посветен на успешното плуване на Цанков от Северна Ирландия до Шотландия през юли тази година.

#Георги Аврамчев #Цанко Цанков

Още от: Водни спортове

В Бургас възстановяват единствената в България изцяло женска ветроходна регата "Амазонка"
В Бургас възстановяват единствената в България изцяло женска ветроходна регата "Амазонка"
Васил Тушев в предаването "Аз съм" Васил Тушев в предаването "Аз съм"
Чете се за: 03:32 мин.
България загуби първия си мач за разпределение на последните места на европейското по водна топка до 18 г. България загуби първия си мач за разпределение на последните места на европейското по водна топка до 18 г.
Чете се за: 00:27 мин.
България завърши без победа европейското по водна топка за жени до 18 г. България завърши без победа европейското по водна топка за жени до 18 г.
Чете се за: 00:27 мин.
България допусна четвърта поредна загуба на европейското по водна топка за жени до 18 г. България допусна четвърта поредна загуба на европейското по водна топка за жени до 18 г.
Чете се за: 00:25 мин.
Цанко Цанков: Смисълът на моето постижение е в подкрепата на хората Цанко Цанков: Смисълът на моето постижение е в подкрепата на хората
Чете се за: 02:50 мин.

Водещи новини

Затворници се включват в събирането на боклука в София
Затворници се включват в събирането на боклука в София
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали от наводненията До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали от наводненията
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Премиерът Желязков към министрите: Наследените проблеми вече не могат да бъдат оправдание Премиерът Желязков към министрите: Наследените проблеми вече не могат да бъдат оправдание
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Теменужка Петкова: Българинът не обеднява Теменужка Петкова: Българинът не обеднява
Чете се за: 01:22 мин.
Политика
Червен код за значителни валежи в седем области
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Сагата със столичния боклук - на фокус в парламента
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
"Това е цирк, стигнахме ново дъно": Идва ли краят на...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Урсула фон дер Лайен: Европа е изправена пред хибридна война и...
Чете се за: 02:25 мин.
По света
