Президентът на БК ЦСКА Гинко Василев: Може и да не спечелим мач, но ще дадем шанс на младите

Гинко Василев подчерта, че в ЦСКА са наясно с реалността, че първият сезон на отбора в НБЛ ще бъде труден откъм резултати, но целта е развитието на младите момчета. Президентът на „армейците“ отчете като положителни новите промени, свързани с формата на родния елит, отбелязвайки и високия интерес, което предизвиква шампионатът.

Финансовият благодетел не спести своите критики към Българската федерация по баскетбол за част от решенията в последните години. За Василев, който е бивш баскетболист, увеличаването на броя на отборите в първенството ще доведе до по-ниско качество, но очаква то да се вдигне до две години.

В края на май стана ясно, че се очакват подобрения в залата? Докъде стигнахте в това отношение?

Това, което остана недовършено от миналия сезон и не ни стигна времето за него, говоря за ремонт на общите помещения, вече се работи в това отношение. Надявам се до началото на август всичко да е готово. Имаме нова вентилация и LED екран, който мисля, че ще е доста интересен за всички зрители, които ще дойдат. Ще има повторения на мачовете и различни отигравания, както и видеоклипове, така че това ще е атракция за всеки в залата. Имаме още малко работа и по фасадата, но залата е доста прилично място за баскетбол в София.

Участието в НБЛ изисква и по-голям бюджет. Отборът финансово стабилен ли е, за да играе на това ниво?

Знаете, че ние нямаме спонсор, оправяме се сами. Аз съм единственият, който прави някакви жестове за клуба от финансова гледна точка. Самоиздържаме се, надявам се тази година с мъжкия отбор да има желаещи, които да си партнират с нас под някаква форма. Който разпознае клуба с нещо, което му харесва, това ще бъде плюс. Надявам се, че ще има такива желаещи. Още миналата година, когато поех клуба, много хора се свързаха с мен и казаха, че мога винаги да разчитам на тях, ако има нужда. Ще дойде моментът, в който ще се надяваме, че тази подкрепа да я видим и като финанси, за да може клубът да е обезпечен.

Вече стана ясно, че Йордан Бозов е сред опциите за треньор на мъжкия тим, но не трябва да забравяме и за неговата съпруга – Теодора Петрова, която също прекара част от своята кариера в ЦСКА. Каква е възможността да заработи тя в клуба и в даден момент отново да видим женски отбор? (б.а - интервюто е правено преди Бозов да бъде назначен официално за наставник на тима).

Създаването на женска част също е заложено в плановете. Постепенно и там ще започнем да изграждаме, когато намерим и точния човек. Относно Теодора Петрова, тя бе част от „Червените ангели“. Нейното лице стои на плаката със спечелената титла от Адриатическата лига през 2007 година. Не виждам причина и тя да не заработи в клуба, за да направим нещо готино заедно. Двамата са част от тази червена магия, която всички познават.

Жребият за новия сезон ви отреди мач с друг дебютант още в първия кръг (б.а. - Политехника). Какво очаквате от това домакинство?

Както те, така и ние сме нов отбор. Моето желание е да стане хубав мач и залата да е пълна. Нямаше значение кой ще ни се падне, но аз се радвам, че има цели 14 клуба в първенството. Това показва, че има амбиция за развитие на повече школи, от които идват играчи, желаещи да играят баскетбол. По този начин поставяме БФБ в ситуация, в която трябва да може да се справи с нуждите на всичките клубове. Федерацията трябва да този орган, който да оправдае очакванията. Знаете, че престоят избори и все още нямаме яснота каква ще бъде структурата при подрастващите, но това е супер важен процес. Всичко минава през школите, които да работят добре, а след това при първенствата за подрастващите. Оттам продължаваме с аматьорска лига, която да дава шанс на повече играчи и се стига до НБЛ с 14 тима. Харесва ми идеята, че ще има плей-ин и това, че ще има изпадащ, както отбор, който може да влезе от втора дивизия. За първи път от много години насам интересът към баскетбола в България е на доста високо ниво, което трябва да използваме.

14 отбора изискват и повече българи, което се явява предизвикателство. Колко реална тази възможност?

Това е проблем на всеки отбор, ние залагаме на баскетболисти от школата. За мен това е най-важното нещо. Всеки клуб трябва да знае, че това е пътят. Трябва да има школа, която да захранва мъжкия тим. За съжаление, по всяка вероятност първенството ще бъде една идея по-слабо на базата, че няма много български баскетболисти. В крайна сметка ще се адаптираме, настроим и ще работим по-сериозно. Моето желание е първенството след 2 години да е по-прилично като ниво.

Как гледате на запазването на броя на чужденците в игра, което в крана сметка остана непроменено?

Това е правило в ущърб на повечето отбори, отколкото в тяхна полза. Ясно е, че тези тимове с по-големите бюджети ще могат да си позволят по-класните български играчи и по този начин ще се даде шанс на отбори от средата да се борят за челните места. Според мен това не е честно, но капацитетът ни в този момент като мислене е това. Има много различни начини първенството да стане интересно и идеи, които да се реализират, но аз не съм на работа в Управителния съвет на БФБ, за да казвам какво трябва да стане. Има си хора, на които им се плаща. Те са взели това решение и ние ще го спазваме.

Говорейки за подрастващи, какво е вашето мнение относно казуса с правилото за ограниченията при играта в защита, който разбуни духовете?

Следя всичките проблеми при подрастващите. Четох изказвания на хора, които никога не са работили с подрастващи. Винаги са имали наготово бюджети със силни играчи, но не са създали нито един. Тези хора използват това, твърдейки, че някой друг не спазва нещо. Не виждам логика. Това не е лесно да се приложи, освен ако нямаме единна система и не мислим за изграждане на играчи, а не за това кой ще стане първи. Тук федерацията трябва да знае как да приложи това правило. Лошото е, че оттам не могат да вземат решение за кои възрастови групи да са първенствата. Миналата година написахме едно предложение навсякъде те да са през две години и така трябва да бъде, независимо дали говорим за четно или нечетно число. Ние правим всякакви опити да измислим глупости. Най-голямата беше при старшата възраст, където са три набора в един. Миналата година съсипаха набор 2009, тази – 2010 и така нататък, докато не дойде някой адекватен, който да вземе едно решение и да каже, че това не може да е добре. Има доста клубове, които работят много добре, както и школи, които напредват като мислене. Всички ние трябва да се обединим под някаква форма в името на баскетбола, за да създаваме играчи, отколкото да се борим кой ще вземе медал. Да, знам, че това осмисля един сезон, но докато при жените нещата не са толкова добре, то при мъжете все още има шанс да направим нещо. Всичко зависи от това да намерим човек, който да застане начело на федерацията през октомври и да обедини всички нас.

Каква е целта пред отбора при завръщането му в български елит?

Ние сме наясно, че може и да не спечелим нито един мач през сезона. Виждаме доста сериозна разлика в класите между нас и останалите, но ние сме приели тази роля. Ще надградим, давайки шанс на младите момчета да се обиграят и развият, и ще мислим за следващия сезон. Сигурно е, че всеки мач ще даваме най-доброто от себе си. Сигурен съм, че залата ще е пълна, надявам се всички отбори, които ни гостуват и зрителите, да се насладят на едно преживяване. Ще имаме 15 домакински мача. Ще използваме предстоящия сезон да се учим, да надградим и да станем клуб, в който играчите искат да играят.

Клубът бе напуснат от Явор Аспарухов, който ще работи вече в школата на Левски. Защо се стигна до раздялата с него?

Явор беше в клуба, когато аз поех управлението. Той е един от най-успешните треньори и специалисти. Неслучайно беше извикан и в щаба на мъжкия национален отбор. Той получи оферта да влезе в треньорския екип на мъжете, когато още не знаех кой ще бъде първи или втори треньор. Имаше доста добро предложение, но отказа. Явно не довършихме нашия разговор, имах идеи какво и как да направим нещо с него. От вашата медия разбрах, че е приел предложението на Левски. Искам му пожелая успех, винаги ЦСКА ще му бъде благодарен за това, което направи за клуба и всичките деца. Той винаги ще е част от нашия клуб. Въпреки че отива в Левски, който не е сред на-добрите опции, мисля, че няма да има притеснение, ако се върне в нашата зала под някаква форма. Радвам се, че той ще продължи в баскетболните среди. Той винаги ще има място в ЦСКА.