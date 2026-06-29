Президентът на Саудитската федерация по футбол подаде оставка

Президентът на Саудитската футболна федерация Ясер Ал-Мисхал подаде оставка след отпадането на националния отбор от Световното първенство още в груповата фаза.

Саудитците завършиха последни в Група H с две точки след равенства с Уругвай (1:1) и Кабо Верде (0:0) и загуба с 4:0 от Испания.

„Неуспехът на националния отбор да се класира за следващия кръг на Световното първенство е резултат, който не отговаря на всички наши амбиции. Поемам пълна отговорност за това и се извинявам на всички, които се надяваха да видят нашия отбор в по-добра позиция. Въз основа на убеждението, че отговорността изисква предоставяне на възможност за нов етап, реших да не продължавам на настоящата си позиция до края на мандата си“, написа Ал-Мисхал в социалните мрежи.

Ал-Мисхал заемаше поста си седем години и участваше активно в успешната кандидатура на Саудитска Арабия за домакинство на Световното първенство през 2034 г.

Саудитска Арабия участваше в третото си поредно Световно първенство и седмо общо.