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Президентът на Сенегал Басиру Диомайе Файе откри официално Младежките олимпийски игри в Дакар 2026

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Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3.

церемония откриването младежките олимпийски игри дакар галерия
Снимка: БТА
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Президентът на Сенегал Басиру Диомайе Файе откри Младежките олимпийски игри в Дакар 2026. Над 2700 млади спортисти, представители на 205 делегации и повече от 11 000 артисти, техници и доброволци участваха в историческата церемония. За първи път олимпийско спортно събитие от този мащаб стъпи на африканския континент.

Под мотото „Африка посреща, Дакар празнува“ (Africa welcomes, Dakar celebrates) двучасовата програмата представи богатството на африканските култури и силата на традициите.

На Националния стадион на Сенегал „Абдулайе Уад“ знаменосци на България бяха Теодор Митев (бадминтон) и Симона Иванова (плуване). Страната участва със 17 състезатели в 13 вида спорт.

На церемонията присъстваха председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева, председателят на Комисията за младежта и спорта в Народното събрание и легенда на българското плуване Петър Стойчев, генералният секретар на БОК Данаил Димов и Володя Златев, шеф на мисия и председател на БФ Бадминтон.

Олимпийският огън беше запален от двама млади спортисти на Сенегал - Абдурахман Марием Си (фехтовка) и Аиша Диоп (джудо).

В официалната част речи произнесоха президентът на Международния олимпийски комитет (МОК) Кърсти Ковънтри и на организационния комитет Мамаду Дианя Ндиайе.

"Това е исторически момент за Сенегал, за Африка и за олимпийското движение", заяви Ковънтри.

„Тази церемония е кулминацията на дълъг път, който започна далеч оттук, в Буенос Айрес през 2018 година. Благодаря ви, че повярвахте в Дакар. За 15 дни забравете този свят. Тук вашият съперник не е враг. Той е този, който ви помага да станете по-добри. Печелете, губете, започвайте отначало, но преди всичко – дръжте се смело. Дръжте се смело да създавате приятелства. Най-добрият рекорд няма да се измерва в секунди или медали. Той ще бъде рекордът на единството, което вие създавате тук“, каза в речта си Мамаду Дианя Ндиайе.

Откриването беше изградено като мащабен артистичен спектакъл, разделен на три основни времеви измерения - вчера, днес и утре.

Първата част на спектакъла върна зрителите към корените на африканската цивилизация. Традиционни танци, автентични костюми, ритуали и музика пресъздадоха културното наследство на Сенегал и континента. Специално място бе отделено на традиционните ударни инструменти сабар, тама и джембе, чиито ритми са неразделна част от африканската музикална идентичност.

Зрителите станаха свидетели и на традиционните танци, ритуалните изпълнения и характерния танц на лъва Симб, съчетаващ театър, музика, танц и перкусии.

В програмата бе включено и представяне на сенегалската традиционна борба - лаам, която има особено място в обществения и спортния живот на страната.

Втората част пренесе публиката в съвременния Дакар. Хип-хоп, афробийт, улично изкуство, танцови битки и изпълнения на живо – като модерното лице на Африка и творческата енергия на младите хора. Сред специалните участници в артистичната програма бяха световноизвестният сенегалски създател на съдържание Хаби Лейм, музикантът Бааба Маал и групата Daara J Family.

В основата на цялата концепция стои една от най-важните думи в сенегалската култура – „Теранга“ (Teranga), която на езика волоф означава гостоприемство.

Церемонията включваше 11 000 членове на актьорския състав, включително 628 танцьори, 373 статисти, 54 изпълнители и 32 актьори. Актьорският състав е 100% панафрикански и 98% сенегалски. Близо 1500 костюма, проектирани и изработени изцяло в Сенегал, са били създадени с участието на около 100 шивачи и професионалисти.

Българското участие започва утре с четирима национали в три вида спорт. В турнира по бадминтон от 9:00 часа Теодор Митев излиза срещу Алекса Радованович (Сърбия), а след 17:30 часа Елена Попиванова ще срещне Хана Шошан (Ирландия). От 10:00 часа са сериите на 400 метра свободен стил при девойките с участието на Симона Иванова. В най-атрактивния и най-малко познат у нас спорт ушу България ще бъде представена от Калина Славчева.

Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и ТУК.

Снимки: БТА

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