Президентът на Славия Венцеслав Стефанов отвърна на феновете с намерение да се раздели с клуба

Чете се за: 02:45 мин.
Президентът на "белите“ отправи остри критики към ултрасите и ги призова да намерят купувач на клуба

Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов заяви, че е готов да се раздели със собствеността на клуба след сериозно напрежение с феновете по време и след мача срещу Ботев Враца на стадион "Александър Шаламанов“.

Скандалите започнаха още през първото полувреме в сектор "А“, а след края на двубоя ескалираха, като Стефанов дори слезе при агитката, за да потърси обяснение за поведението ѝ.

"Продавам Славия! Нека тези момчета, тези "бойс", докарат някой, който е готов да купи Славия. Ще седнем с него, ще му представим отчетите, ще го запознаем с всички цифри, а той да каже какви са му плановете и какво е готов да инвестира“, заяви Стефанов.

Той отправи остри критики към част от привържениците на отбора, като подчерта, че поведението им няма нищо общо с клубната принадлежност.

"Казах го и вчера - за мен това не са слависти. Само псуват и обиждат, не си плащат билетите, а чупят седалки. Ще ме принудят да огранича достъпа им до мачовете“, добави той.

Стефанов направи и сравнение с други фенски общности в България, като открои примера на Левски. '

"Шапка свалям на феновете на Левски – дадоха от залъка си, събраха пари и спасиха отбора. А тези момчета само обиждат и създават проблеми“, коментира президентът на "белите“.

Той изрази сериозно недоволство и от организацията на сигурността по стадионите.

"Плащаме хиляди евро за охрана, а в същото време ме обиждат, хвърлят бутилки по колата ми, а полицията стои и гледа. Това не може да продължава“, сподели Стефанов.

Босът на Славия подчерта, че клубът се издържа изцяло със собствени средства и дългогодишни усилия.

"Славия е единственият клуб в България със собствен стадион и база. Не сме получили един лев държавна помощ. За 30 години сме дали здраве, пари и нерви за този клуб“, заяви той.

В заключение Стефанов отново подчерта готовността си да се оттегли, ако бъде намерен подходящ инвеститор.

"Аз съм роден до този стадион и ще си умра славист. Но ако искат да управляват – да доведат човек и продавам Славия“, завърши той.

