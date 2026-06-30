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Президентът номинира Павел Гайдаров за член на Комисията за противодействие на корупцията

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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Президентът Илияна Йотова номинира Павел Тодоров Гайдаров за член на Комисията за противодействие на корупцията. Кандидатурата е на основание от Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности.

Павел Тодоров Гайдаров е роден на 1 април 1979 година. През 2003 година завършва специалност „Право“ в Университета за национално и световно стопанство. През 2005 година придобива и бакалавърска степен в специалност „Международни икономически отношения“ с немски език. Той е и доктор по гражданско и семейно право.

Павел Гайдаров има дългогодишен опит като следовател с фокус върху разследване на икономически престъпления, данъчни престъпления и пране на пари. Професионалната си кариера започва в Столичната следствена служба през 2005 година. От 2009 до 2022 г. е следовател в следствения отдел към Софийска градска прокуратура, а от 2022 г. до 2025 г. – в Националната следствена служба. Понастоящем е следовател в Следствения отдел на Софийската градска прокуратура.

Автор е на редица научни публикации. Владее немски и английски език.

Документите на Павел Тодоров Гайдаров са качени в съответната секция на сайта на Администрацията на президента, като от днес в 7-дневен срок становища за кандидатурата могат да представят юридически лица с нестопанска цел, Висшият адвокатски съвет, висши училища, научни организации.

#Комисията за противодействие на корупцията # Павел Тодоров Гайдаров #президентът Илияна Йотова #Назначение

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