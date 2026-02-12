БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова за Андрей Гюров: Отпадат...
Чете се за: 03:55 мин.
Андрей Гюров след получаването на мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:20 мин.
Мъж намушка трима души в София, сред които и дете, има...
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Йотова връчи мандат за съставяне на служебно...
Чете се за: 04:55 мин.
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов -...
Чете се за: 13:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Президентът Йотова се срещна с патриарх Даниил: Вярата ни сплотява и възпитава в ценности

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Запази
Президентът Йотова се срещна с патриарх Даниил: Вярата ни сплотява и възпитава в ценности
Слушай новината

По покана на Светия Синод на Българската православна църква днес президентът Илияна Йотова се срещна с Негово Светейшество Българския Даниил и митрополитите от Св. Синод.

По време на приема патриарх Даниил сподели, че през последните два мандата президентската институция се ползва с голямо доверие сред българското общество заради последователните и принципни политики в полза на хората. Той пожела на Илияна Йотова да продължи осъществяването на основната мисия на държавния глава – обединението на нацията.

По време на срещата държавният глава изтъкна историческата роля на Българската православна църква за национално-освободителните борби, Освобождението и раждането на Третата българска държава, както и в днешното трудно време.

„Вярата ни сплотява и възпитава в ценности, необходими ни в днешния опасен свят“, посочи Йотова.

„Всички сме призвани да служим на народа си и въпреки различията можем да работим в синхрон за България – за благоденствието на българския народ и за международния авторитет на страната“, заяви президентът.

Президентът Йотова поиска благословението на Светия Синод за предстоящия през март трети Международен форум за кирилицата. Предишните две издания на форума се проведоха с подкрепата и участието на Светия синод. Един от акцентите на тазгодишната конференция ще бъде свързан с живота и делото на св. Йоан Рилски заради две паметни годишнини – 1150 години от рождението му и 1080 години от успението му.

На срещата участие взеха митрополитите на САЩ, Канада и Австралия Йосиф, Великотърновски Григорий, Ловчански Гавриил, Пловдивски Николай, Варненски и Великопреславски Йоан, Неврокопски Серафим, Русенски Наум, Старозагорски Киприан, Врачански Григорий, Доростолски Яков, Сливенски Арсений, Видински Пахомий, Негово Преосвещенство Мелнишки еп. Герасим – гл. секретар на Св. Синод, доц. д-р Мария Кьосева – юридически съветник на Св. Синод, д-р Александър Смочевски – съветник по каноничните въпроси на Българския патриарх.

Негово Светейшество подари на държавния глава икона на св. Йоан Рилски по повод 1080 години от успението на светеца. Президентът Йотова от своя страна подари напрестолен кръст на патриарх Даниил с пожелание той и архиереите на БПЦ да продължат да водят православните християни по пътя на спасението.

#президентът Илияна Йотова #Българският патриарх Даниил

Последвайте ни

ТОП 24

Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от 5 януари
1
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
3
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят "Петрохан" на фокус в парламента
4
Случаят "Петрохан" на фокус в парламента
Случаят "Петрохан": Проверяват получените разрешителни за оръжие
5
Случаят "Петрохан": Проверяват получените разрешителни за...
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов - "Нямам предявено обвинение, чувствам се омерзен"
6
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов - "Нямам...

Най-четени

Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
1
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
2
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
4
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
5
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското село Българи
6
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското...

Още от: Общество

Васил Терзиев: Ходил съм миналата година в хижа "Петрохан" с децата си, не видях нищо нередно
Васил Терзиев: Ходил съм миналата година в хижа "Петрохан" с децата си, не видях нищо нередно
320 жалби заради високи сметки за ток са получени до вчера в КЕВР 320 жалби заради високи сметки за ток са получени до вчера в КЕВР
Чете се за: 02:30 мин.
Цените на храните: Млечните продукти и зеленчуците са поскъпнали най-много от началото на годината Цените на храните: Млечните продукти и зеленчуците са поскъпнали най-много от началото на годината
Чете се за: 03:22 мин.
На протест пред МВР граждани поискаха оставки заради случая "Петрохан" На протест пред МВР граждани поискаха оставки заради случая "Петрохан"
6597
Чете се за: 00:52 мин.
Правителството одобри 1 800 000 евро за ремонт на храма "Покров Богородичен" в Кремиковския манастир Правителството одобри 1 800 000 евро за ремонт на храма "Покров Богородичен" в Кремиковския манастир
Чете се за: 00:45 мин.
Лили Иванова бе удостоена със „Златна лаврова клонка“ на МВнР (СНИМКИ) Лили Иванова бе удостоена със „Златна лаврова клонка“ на МВнР (СНИМКИ)
Чете се за: 03:17 мин.

Водещи новини

Скандали в парламента заради случая "Петрохан"
Скандали в парламента заради случая "Петрохан"
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Васил Терзиев: Ходил съм миналата година в хижа "Петрохан" с децата си, не видях нищо нередно Васил Терзиев: Ходил съм миналата година в хижа "Петрохан" с децата си, не видях нищо нередно
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Засилване на европейската икономика обсъждат на среща на върха в Белгия Засилване на европейската икономика обсъждат на среща на върха в Белгия
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Започва "Берлинале": Фестивалът ще покаже над 200 филма Започва "Берлинале": Фестивалът ще покаже над 200 филма
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Андрей Гюров след получаването на мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова за Андрей Гюров: Отпадат съмненията за...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Мъж намушка трима души в София, сред които и дете, има жертва
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Служители на завод за целулоза в Свищов протестираха заради...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ