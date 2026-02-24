При стрелба в САЩ: Двама помощник шерифи бяха смъртоносно простреляни в щата Мисури

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Двама помощник шерифи в американския щат Мисури бяха смъртоносно простреляни, като единият по време на полицейска проверка на пътя, а другият няколко часа по-късно при престрелка със заподозрения, който също беше убит, съобщиха властите, цитирани от Асошиейтед прес.

Шерифът на окръг Крисчън Брад Коул заяви, че първоначалната стрелба е станала по време на проверка на пътя южно от Хайландвил вчера, в югозападната част на щата Мисури, съобщиха местните медии.

Около 100 офицери, помощник-шерифи и щатски полицаи помогнаха при издирването на заподозрения, каза Коул. Той уточни, че към операцията са се присъединили и агенти на САЩ маршали, ФБР и Бюрото за алкохол, тютюн, огнестрелни оръжия и експлозиви (ATF).

Камионът на предполагаемия стрелец е бил открит изоставен на няколко мили южно, близо до Рийдс Спринг, и правоохранителните органи са претърсили района около него, каза Коул. Рано днес помощник-шерифи са се приближили към топлинен сигнал, засечен в гората. Коул заяви, че заподозреният е открил огън, като е ранил трима от тях.

Един помощник-шериф от окръг Крисчън е убит, а двама други помощник-шерифи от окръзите Крисчън и Уебстър са ранени, като нараняванията им не се считат за животозастрашаващи, каза Коул. Органите на реда отвърнали на огъня, убивайки заподозрения.

Коул идентифицира помощник-шерифа, убит при първоначалната стрелба, като помощник-шериф Габриел Рамирес.

„Помощник-шериф Рамирес винаги беше добър към всички“, каза Коул. „Той винаги беше приятелски настроен и винаги бе до всеки, който имаше нужда от рамо, на което да се опре“, добави той.

