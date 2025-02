Prime Minister dismissed Lyudmila Petkova from the post of Deputy Minister of Finance

By order of Prime Minister, Rosen Zhelyazkov, Lyudmila Petkova was dismissed from the post of Deputy Minister of Finance on February 4.

The proposal for the dismissal was made by Finance Minister, Temenuzhka Petkova.

