Принц Уилям в откровено интервю: Бъдещият крал планира промени

Планове за промяна на монархията и тревогите, свързани със семейството - част от акцентите, в интервюто, което британският престолонаследник принц Уилям даде на канадския актьор Юджийн Леви.

"Промяната е част от моя дневен. Промяна за добро" - така Уилям коментира намеренията когато заеме престола.

Не става дума за нещо радикално, а за промени, които трябва да бъдат направени, каза Уилям. Не скри, че когато е бил по-млад, тежестта на короната го е плашила, но сега е готов. Част от интервюто е заснето в заведение, близо до замъка Уиндзор, където Уилям и Леви пият бира. Принцът не крие, че най-големите му притеснения са свързани със здравословното състояние на съпругата му Кейт и баща му Чарлз, двамата се лекуват от ракови заболявания.

Бъдещият крал казва още, че той и Кейт се стремят да бъдат максимално открити и честни с децата си.



