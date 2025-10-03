БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Британският престолонаследник принц Уилям даде на канадския актьор Юджийн Леви

Принц Уилям в откровено интервю: Бъдещият крал планира промени
Планове за промяна на монархията и тревогите, свързани със семейството - част от акцентите, в интервюто, което британският престолонаследник принц Уилям даде на канадския актьор Юджийн Леви.

"Промяната е част от моя дневен. Промяна за добро" - така Уилям коментира намеренията когато заеме престола.

Не става дума за нещо радикално, а за промени, които трябва да бъдат направени, каза Уилям. Не скри, че когато е бил по-млад, тежестта на короната го е плашила, но сега е готов. Част от интервюто е заснето в заведение, близо до замъка Уиндзор, където Уилям и Леви пият бира. Принцът не крие, че най-големите му притеснения са свързани със здравословното състояние на съпругата му Кейт и баща му Чарлз, двамата се лекуват от ракови заболявания.

Бъдещият крал казва още, че той и Кейт се стремят да бъдат максимално открити и честни с децата си.

