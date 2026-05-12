Продължава миенето на подлези и училищни дворове в София

Продължава миенето на подлези, училищни дворове в София, както и дезинфекцията на цветни контейнери, съобщиха от пресцентъра на Столичната община. Дейностите се извършват от фирмите по чистота по възлагане на Столичния инспекторат.

Част от дейностите ще се извършват през нощта с цел минимално затруднение на трафика. На места ще бъде въведена временна организация на движението, като ще се забранява влизането на пътни превозни средства.

Забранява се движението на автомобили на 14 май от 00:30 до 04:30 ч., през транспортен подлез на бул. "Пейо К. Яворов" при Телевизионната кула.

На 27 май от 00:30 до 02:00 ч. се забранява движението на северното платно на транспортния подлез на бул. "Сливница" при пл. "Лъвов мост".

Успоредно с това започна и поетапното миене на училищни дворове в различни райони на София, за да посрещнат ученици, учители и гости в по-чиста и приветлива среда в края на учебната година. Към момента дейностите са извършени в два от районите на столицата, а в останалите продължават по предварително изготвен график.

Продължава активно и дезинфекцирането на цветните контейнери за разделно събиране на отпадъци на територията на София, като дейностите се очаква да приключат до края на месец май. Миенето и обработката на контейнерите се извършват ръчно и механизирано със специализирани препарати, като паралелно с това се премахват надрасквания, стикери и други замърсявания по съдовете.

Дейностите са част от регулярното почистване и поддържане на градската среда в София и се извършват при подходящи метеорологични условия.

Столичният инспекторат осъществява контрол на терен и призовава водачите на моторни превозни средства да се съобразяват с въведената временна организация на движение и да шофират с повишено внимание.