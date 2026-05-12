Стотици старозагорци се включиха в тазгодишното издание на инициативата „Бъди грамотен"

Стотици старозагорци се включиха днес в тазгодишното издание на инициативата „Бъди грамотен". Инициативата гостува за поредна година в Стара Загора и се проведе на централния пешеходен булевард „Цар Симеон Велики“ до Община Стара Загора.

Старозагорци имаха възможността да проверят своите познания по български език. Организаторите от „Академика БГ“ бяха подготвили тестове в различни възрастови групи.

Много по-активни са жителите на Стара Загора в сравнение с други години, обясни Евелина Гечева, част от организаторите на инициатива. Тя посочи, че за радост се наблюдават много повече участници - и ученици, и възрастни, които показват отлични познания в правопис на родния ни език.

„Днес имаме огромен интерес от страна на седмокласници, което предполагам се дължи на предстоящото Национално външно оценяване. За нас това е много радостно, защото стимулирайки правилното писане, ние подпомагаме цялостно образователната система в България“, отбеляза още експертът.

Всеки от участниците, който е решил теста си без грешка, получи награда. Всички имаха възможност да получат безплатни правописни консултации, а за най-малките имаше забавни игри с буквите от българската азбука. Инициативата се организира от 2009 г. Нейната цел е да стимулира интереса към българския език и да поощрява правилното писане.

