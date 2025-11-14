Проектът за държавен бюджет за 2026 г., както и проектобюджетите на НЗОК и ДОО, са внесени в парламента

Трите бюджета - този на държавата, на Националната здравноосигурителна каса и на Държавното обществено осигуряване, вече са внесени в парламента.

Вчера проектите бяха одобрени от Министерския съвет, въпреки че план-сметката не беше съгласувана със социалните партньори в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Това е първият бюджет в евро и е с най-големите досега заложени приходи и разходи.

В бюджета е заложено минималната работна заплата от първи януари да бъде 620 евро, а средната пенсия да е 541 евро. Предвижда се от 1-ви юли всички пенсии, отпуснати до края на тази година, да се осъвременят по швейцарското правило с между 7% и 8%. Габриел Вълков от БСП коментира финансовата рамка на държавата и го нарече най-левият бюджет през последните години и БСП са доволни. Според него едва ли ще бъде прекроен при разглеждането му в парламента.