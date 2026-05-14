Проф. д-р Любомир Владимиров е новият областен управител на Русе

Проф. д-р Любомир Владимиров встъпи в длъжност като областен управител на Русе. Първият приоритет, който обяви е пълен одит на дейността на Областната администрация, който ще бъде извършен от Инспектората към Министерския съвет.

"Ще работя така, че Областната администрация да бъде символ на професионализъм и отговорност", заяви проф. Владимиров.

За разлика от предишните областни управители Любомир Владимиров ще има само един заместник.

През последните пет години проф. Владимиров оглавяваше Дирекция "Екология и транспорт" в Община Русе. Преподавател е в Русенския университет и във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър".